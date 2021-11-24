Những con giáp gặp vận hạn, dễ 'tiền mất tật mang' vào cuối năm 2021

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 12:27

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này gặp vận hạn, dễ 'tiền mất tật mang' vào cuối năm 2021.

Tuổi Thân

Theo tử vi, cuối năm 2021 là khoảng thời gian tuổi Thân có nhiều biến động xấu. Những chú Khỉ cần cẩn trọng hơn trong giai đoạn này vì đây là lúc sự nhẹ dạ cả tin có thể khiến bản mệnh rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo, khiến tiền mất tật mang.

Trong công việc, tuổi Thân khó lòng đạt được điều mình mong muốn trong cuối năm 2021. Lời khuyên cho con giáp này là hãy luôn giữ sự tự tin và bình tĩnh. Đặc biệt, trong các mối quan hệ với cấp trên cũng như đồng nghiệp, cần xử sự khéo léo hơn, thể hiện quan điểm cũng cần tế nhị.

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Trong công việc, tuổi Thân khó lòng đạt được điều mình mong muốn trong cuối năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cuối năm 2021 là khoảng thời gian tuổi Ngọ đứng trước nhiều thử thách. Đó là những khoảng thời gian đường tài vận của người tuổi Ngọ gặp nhiều trắc trở, chuyện chi tiêu càng cần chú trọng hơn. Không nên đầu tư mạo hiểm, cho người khác vay tiền hay chi tiêu thiếu suy nghĩ. Tốt nhất tuổi Ngọ cần nâng cao ý thức tiết kiệm để dù thu nhập không tăng song tình hình tài chính cũng không bị ảnh hưởng.

Trong công việc, những chú Ngựa cần chú ý trong thời gian này. Công sở vốn là nơi phức tạp, đòi hỏi bản mệnh có sự khéo léo nhất định trong cách nói năng cũng như hành xử. Ngoài ra, tuổi Ngọ nên cẩn trọng hơn trong lời nói, không nóng vội kẻo bị kẻ tiểu nhân ngáng đường.

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Cuối năm 2021 là khoảng thời gian tuổi Ngọ đứng trước nhiều thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, cuối năm 2021 không phải là khoảng thời gian thuận lợi với con giáp này. Nửa cuối năm, tuổi Mùi chớ nên vội vàng đưa ra quyết định có liên quan đến tiền bạc vì đây là lúc bản mệnh tốt nhất nên làm những việc có tính an toàn cao, không nên đánh liều chờ vào vận may.

Trong công việc, sự lơ là có thể khiến bản mệnh phạm phải những sai lầm không đáng có. Tuổi Mùi rất chăm chỉ song đôi khi dễ bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm cá nhân. Theo tử vi, đặc biệt là thời khắc cuối tháng 12/2021 là lúc con giáp này cần chú ý hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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