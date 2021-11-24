31 ngày cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp này 'thay da đổi thịt', nhặt được hồng bao, tiền nhiều như núi

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 12:42

Theo tử vi 12 con giáp, trong 31 ngày cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp này 'thay da đổi thịt', nhặt được hồng bao, tiền nhiều như núi.

Tuổi Hợi

31 ngày tới là thời điểm con giáp này gặt hái thành quả sau một năm nỗ lực hết mình. Ngay từ đầu tháng 12, Hợi đã đón tin vui dồn dập. Tài lộc ùn ùn kéo đến, thậm chí vượt xa cả mức kỳ vọng của bạn. Hợi cũng chính là một trong những con giáp giàu có nhất tháng 12 Dương, vượng vận tiền bạc.

Ai sinh năm Hợi còn mở rộng được công việc làm ăn buôn bán, các đơn hàng đổ về liên tục. Công việc suôn sẻ, hanh thông khiến lợi nhuận cũng tăng trưởng theo cấp số nhân. Người tuổi Hợi độc thân sẽ đạt được ước mơ mua nhà, có cơ ngơi rộng rãi. Những con giáp này nếu xung hỷ cuối năm, tài vận sẽ càng tươi sáng hơn, đường quan lộ và tình duyên đều nhuận sắc tới tận ngày cuối cùng của năm 2021.

31 ngày cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp này 'thay da đổi thịt', nhặt được hồng bao, tiền nhiều như núi - Ảnh 1
31 ngày tới là thời điểm con giáp này gặt hái thành quả sau một năm nỗ lực hết mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

May mắn sẽ theo chân người mệnh rồng tới tận những ngày cuối cùng của năm 2021. Cục diện tam hợp khiến con giáp này càng về cuối năm càng sung túc. Thìn vượng về tài lộc, đường công danh cũng sáng chói. Trong khoảng 31 ngày cuối, các mục tiêu lớn nhỏ của người tuổi Thìn lần lượt được thực hiện toàn bộ.

Trong tháng 12, người mệnh rồng gặp được quý nhân, có vận phát tài. Sự nghiệp của các con giáp nam cũng lên như diều gặp gió. Con giáp có hỷ lộc, nếu cưới hỏi vào cuối năm thì vận son càng rực rỡ. Bạn mua được nhà, mua xe mới hoặc có thêm tài sản giá trị, tiền tiết kiệm tăng lên.

31 ngày cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp này 'thay da đổi thịt', nhặt được hồng bao, tiền nhiều như núi - Ảnh 2
Trong tháng 12, người mệnh rồng gặp được quý nhân, có vận phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Không chỉ tài vận, công danh mà tình duyên của tuổi Ngọ cũng mỹ mãn vào 31 ngày cuối năm 2021. Người tuổi Ngọ vừa phát huy được tài năng, vừa có quý nhân trợ mệnh. Đường quan lộ của con giáp này thăng tiến vù vù. Ngọ dễ được thăng chức, đảm nhận vị trí cao, có quyền lực và được nhiều người nể trọng.

Phương diện tài chính của những chú ngựa không những khởi sắc mà còn hồng phát. Nhất là 31 ngày cuối, cung tiền bạc liên tục tăng lên. Các công việc phụ, dự án đầu tư, kinh doanh riêng cũng mang về lợi nhuận lớn. Ai làm ăn, hợp tác với con giáp này cũng đều phát tài, giàu sang sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tình - tiền viên mãn, 3 con giáp này cuối năm 2021 - đầu năm 2022 vạn sự như ý, cát tài cát lộc

Tình - tiền viên mãn, 3 con giáp này cuối năm 2021 - đầu năm 2022 vạn sự như ý, cát tài cát lộc

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này cuối năm 2021 - đầu năm 2022 vạn sự như ý, cát tài cát lộc, vạn sự hanh thông, may mắn ngập tràn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 31 ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 42 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở