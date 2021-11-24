Tình - tiền viên mãn, 3 con giáp này cuối năm 2021 - đầu năm 2022 vạn sự như ý, cát tài cát lộc

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 12:38

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này cuối năm 2021 - đầu năm 2022 vạn sự như ý, cát tài cát lộc, vạn sự hanh thông, may mắn ngập tràn.

Tuổi Hợi

Dù đầu năm, vận may của tuổi Hợi có phần chững lại nhưng từ cuối năm trở đi, cục diện dần khởi sắc hơn. Từ tháng cuối năm 2021, người tuổi Hợi cải thiện được tài chính. Cung tiền bạc vốn giậm chân tại chỗ nay được khơi thông. Dòng tiền chảy vào suôn sẻ, Hợi rủng rỉnh, dư giả tới tận đầu năm 2022.

Công việc của con giáp này có Cát Tinh cao chiếu, quý nhân đỡ đầu. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh, tự mình khởi nghiệp, Hợi cũng thuận buồm xuôi gió. Về cuối năm, các hợp đồng giá trị lớn liên tục đến, cơ hội kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Người tuổi Hợi còn mang mệnh phú quý, có thể trở thành ngôi sao may mắn của gia đình.

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Dòng tiền chảy vào suôn sẻ, Hợi rủng rỉnh, dư giả tới tận đầu năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi, tuổi Sửu chính là con giáp chuyển mình rực rỡ nhất dịp cuối năm 2021 - đầu năm 2022. Cụ thể, đây là con giáp được Thần Tài chiếu cố, tài lộc gặp nhiều thuận lợi nhất trong khoảng thời gian này.

Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, bản mệnh cũng có cơ hội gia tăng thu nhập. Tài lộc ập đến khiến chính con giáp này cũng phải bất ngờ với sự may mắn của mình. Bản mệnh vốn là con giáp chất phác, không ngại khó khăn. Cộng thêm sự thuận lợi và cơ hội được trao cho, nhất định tuổi Sửu sẽ làm nên dấu mốc đáng nhớ.

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Sửu chính là con giáp chuyển mình rực rỡ nhất dịp cuối năm 2021 - đầu năm 2022 - minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuối năm 2021, những chú rồng sẽ “chốt sổ” bằng một mối làm ăn lớn, thu về lợi nhuận cao. Tài chính của Thìn thời điểm giao giữa năm cũ và năm mới là bùng nổ mạnh mẽ nhất. Con giáp này có cơ hội đếm tiền mỏi tay, nền tảng kinh tế vững chắc hơn bao giờ hết.

Trong khoảng đầu năm Nhâm Dần, nếu có ý định mở rộng kinh doanh, Thìn nên xúc tiến càng sớm càng tốt. Vận son trong công việc sẽ giúp mọi kế hoạch của bạn tiến triển tốt. Bản mệnh không tránh được việc gặp phải khó khăn song tất cả sẽ dần được tháo gỡ. Quý nhân sẽ xuất hiện, dẫn đường chỉ lối, giúp tuổi Rồng tiến lên phía trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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