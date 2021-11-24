Công danh, sự nghiệp 12 con giáp ngày 25/11/2021: Tý vất vả, Thìn khó khăn, Mùi đạt nhiều thành tựu

Tử vi cho thấy, sự nghiệp của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Các kế hoạch dường như không được tiến hành như dự tính và điều này gây ra nhiều thất thoát cho bản mệnh. Trong khi đó, tuổi Tý lại không tìm được người đồng hành mà phải tự mình xoay sở vượt qua mọi khó khăn.

Tuổi Sửu cần tránh tụ tập nói xấu đồng nghiệp hay lo chuyện bao đồng. Thay vào đó, con giáp này hãy cứ tập trung vào nhiệm vụ của mình và nâng cao niềm tin ở cấp trên để mở đường cho vận trình công danh sự nghiệp.

Tử vi cho thấy, công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ có cát thần độ mệnh, công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Mặc dù vẫn còn tồn tại một vài vấn đề rắc rối nhưng bằng sự nhạy bén, linh hoạt nên tuổi Dần đã khắc phục được khó khăn kịp thời. Bên cạnh đó, sự giúp đỡ của những người xung quanh cũng giúp đỡ con giáp này không ít trong quá trình chinh phục thành công.

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn được làm công việc mình yêu thích, và sự nhiệt tình, hứng thú cao đương nhiên đem lại cho bản mệnh nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên chủ quan mà không có sự đề phòng trong các mối quan hệ.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Thìn Thổ tự hình khiến con đường sự nghiệp của tuổi Thìn bất ngờ gặp trở ngại. Điềm báo có hoạ tiểu nhân đeo bám nên mọi nỗ lực, thành quả của con giáp này đều có thể bị đổ sông đổ biển.

Tuổi Tỵ

Con giáp này rất nhiều trong việc thăng tiến trên con đường công danh bổng lộc. Tuổi Tỵ nên mạnh dạn trình bày những ý tưởng, quan điểm của mình vì nhiều khả năng sẽ được đánh giá cao.

Con giáp này rất nhiều trong việc thăng tiến trên con đường công danh bổng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc dồi dào. Sự thông minh, khả năng nắm bắt thời cuộc giúp bản mệnh đầu tư đúng lúc và thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Mùi

Vận may che chở đem lại cho người tuổi Mùi nhiều thành tựu trên con đường công danh sự nghiệp. Thêm nữa, khả năng ứng biến linh hoạt và nhạy bén giúp ích cho bản mệnh không ít trong quá trình đối diện với khó khăn phát sinh bất ngờ.

Tuổi Thân

Thân Thìn tam hợp giúp người tuổi Thân rất lớn trong việc phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh của mình. Nguồn năng lượng dồi dào, khả năng làm việc độc lập và chủ động cũng là những yếu tố quan trọng đem về cho bản mệnh thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Tuổi Dậu

Con giáp này có xu hướng chỉ chú trọng đến việc lớn mà bỏ qua tiểu tiết, vì vậy mà khó tránh khỏi những vấn đề rắc rối. May mắn có quý nhân nâng đỡ mà mọi chuyện sau cùng cũng được giải quyết ổn thoả.

Tuổi Tuất nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính khoa học để tránh việc hao tiền cho những vấn đề không đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính khoa học để tránh việc hao tiền cho những vấn đề không đáng. May mắn là bản mệnh vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh và giải quyết thấu đáo mọi vấn đề nên không có hậu quả nghiêm trọng nào.

Tuổi Hợi

Đường công danh sự nghiệp quá mỹ mãn dễ khiến kẻ tiểu nhân ghen ghét và bày đường hãm hại. Nhưng bản mệnh đừng quá để tâm tới chúng, hãy cứ bình tĩnh, sáng suốt mới có thể đưa ra được hướng đi đúng đắn cho mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.