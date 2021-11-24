Cục diện tương phá, tiểu nhân hãm hại, 3 con giáp này ngày 25/11/2021 dễ bị hãm hại, nguy cơ thất thoát tiền bạc lớn

Tử vi ngày 25/11/2021 cảnh báo với Tuổi Tý rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Tý lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Ngày 25/11/2021 cũng là một ngày không tốt với Tuổi Tý về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Tử vi ngày 25/11/2021 cho thấy, do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, tuổi Thìn thường xuyên bị kẻ xấu hãm hại, gây chuyện thị phi. Để tránh mọi việc thêm rắc rối, phức tạp thì con giáp này chớ mất bình tĩnh dù có rơi vào tình huống xấu nhất.

Đặc biệt, trong quá trình giao tiếp, đừng để những lời nói vô tình của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vào rắc rối lớn hơn nữa. Tốt nhất con giáp này hôm nay nên kiệm lời và dành mọi sự tập trung vào công việc của mình.

Vận trình của bạn bị cục diện Tương Hình án ngữ nên làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình của bạn bị cục diện Tương Hình án ngữ nên làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không như ý. Điềm báo còn cho thấy có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản mệnh có thể hóa thành bọt biển.

Không chỉ bị người khác nghi ngờ về kế hoạch của mình, bạn còn vấp phải những ánh mắt thiếu thiện chí từ đối thủ cạnh tranh. Dù mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ như mình muốn hãy coi đó là những chướng ngại vật bạn cần phải vượt qua để bước tới thành công.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.