Những con giáp nữ càng tròn người càng được phúc khí, nếu giảm cân thì tài lộc tự khắc bay đi

Tâm linh - Tử vi 25/11/2021 02:35

Nhờ thân hình đầy đặn cùng với khuôn mặt tròng trịa mà 3 con giáp nữ này được thần tài yêu thích, phù trợ cả đời nên dừng nghĩ tới chuyện giảm cân.

Tuổi Tỵ

Người phụ nữ cầm tinh rắn mà lại có thân thể gầy, khuôn mặt hóp thì dễ bị người khác cảm thấy hơi nham hiểm, nhiều mưu kế từ đó nhân duyên, tài vận tự nhiên cũng bị ảnh hưởng.

Ngược lại, nếu như những cô gái tuổi Tỵ hơi tròn trịa thì dễ gây được thiện cảm hơn. Qua đó, nhân duyên khởi sắc, tăng cường giao tiếp, sẽ tăng thêm người giúp đỡ, phúc phận cũng sẽ tốt lên nhiều.

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Người sinh năm con trâu là người siêng năng, chịu khó, thường phải lao tâm lao lực nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người sinh năm con trâu là người siêng năng, chịu khó, thường phải lao tâm lao lực nhiều. Vì thế những cô gái tuổi Sửu có thân hình gầy gò, khó béo tốt thì lúc nào cũng trông khổ sở lam lũ, mọi việc đều không như ý nên kéo theo đó là vận may tự nhiên không muốn tìm đến.

Khi phụ nữ là con giáp Sửu đầy đặn hon thì trông họ sẽ sáng sủa, phấn chấn, tinh thần trở nên tốt hơn. Do đó, nữ thần may mắn cũng sẽ nhanh chóng đi theo họ.

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Các cô gái sinh năm con dê thường có nét ngoan ngoãn, dịu hiền nên nếu sở hữu cơ thể quá mảnh mai thì đem đến cảm giác yếu ớt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Các cô gái sinh năm con dê thường có nét ngoan ngoãn, dịu hiền nên nếu sở hữu cơ thể quá mảnh mai thì đem đến cảm giác yếu ớt, hay phụ thuộc; điều đó gây mệt mỏi và nhàm chán cho những người xung quanh.

Thậm chí, người phụ nữ tuổi Mùi quá gầy càng liên lụy đến bạn đời và vận khí của con cái. Ngược lại người phụ nữ tuổi dê chịu khó ăn uống, mập mạp một chút sẽ là tướng vượng phu ích tử, phúc phận khởi sắc, may mắn vô cùng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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