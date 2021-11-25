Chơi thân với 3 con giáp này thì LỢI NHIỀU HƠN HẠI, cả đời giàu sang, phú quý cũng được nhờ

Con giáp Mão trời sinh là thuộc tuýp người tình cảm. Một khi đã coi là bằng hữu thì tuổi Mão xem họ không khác gì người thân, làm gì cũng suy nghĩ rất chu đáo, tính toán trước sau, trọng tình trọng nghĩa. Tuy rằng, bề ngoài những người tuổi Mão có chút yếu đuối nhưng nội tâm bên trong lại rất kiên cường và mạnh mẽ. Có thể có những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hằng ngày khiến họ suy nghĩ, nhưng khi đụng những chuyện lớn hơn, họ lại rất thấu đáo.

Tuổi Mão thường là người đưa ra những lời khuyên cuối cùng cho bạn bè của mình khi họ gặp khó khăn, và nói được thì sẽ làm được. Làm bạn với tuổi Mão bạn sẽ có cảm giác an toàn tuyệt đối, vận may và tài lộc của tuổi Mão rất có ảnh hưởng đến bạn thân. Chỉ cần họ có lộc thì bạn cũng sẽ được hưởng theo. Hãy giữ gìn tình bạn với những người tuổi Mão thật tốt, họ là người luôn cho bạn lời khuyên chân thành và tuyệt vời nhất.

Nhìn bề ngoài, những người tuổi Ngọ thường vô lo vô nghĩ nhưng thật ra họ lại rất sâu sắc và thấu đáo. Có thể ban đầu, bạn sẽ thấy khó khăn khi gần gũi với họ, nhưng sau khi thân rồi thì tuổi Ngọ lại sống rất tình cảm, thậm chí có thể vì bạn mà giúp đỡ bất chấp gian nan.

Tuổi Ngọ là những người có khả năng lãnh đạo rất tốt, họ biết nhìn xa trông rộng và cái nhìn tinh tế. Vì vậy, họ có thể giúp bạn lập kế hoạch tốt cho cuộc sống tương lai, tạo điều kiện để bạn có cơ hội làm giàu và còn nhiều thứ khác nữa. Nhìn chung, nếu có người bạn tuổi Ngọ thì bạn không phải lo vì mình rất may mắn, tuổi Ngọ có thừa khả năng để giúp đỡ bạn đạt được những điều mình muốn trong cuộc sống này.

Trời sinh những người tuổi Hợi có phúc khí dồi dào, bản chất lương thiện và không bao giờ để bụng bất cứ điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có phúc khí dồi dào, bản chất lương thiện và không bao giờ để bụng bất cứ điều gì. Người tuổi Hợi luôn lấy niềm vui làm trọng, họ không so đo tính toán, thiệt hơn với bất cứ ai. Đối với tình bạn, những người tuổi Hợi lại càng trọng tình và nghĩa khí hơn bao giờ hết. Đúng kiểu, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, dù họ không quá giàu có hay dư dả nhưng nếu bạn thân gặp chuyện khó khăn, họ sẽ xông pha giúp đỡ và không ngần ngại điều gì.

Nếu ngược lại, những người tuổi Hợi giàu có thì bạn thân của họ cũng không phải lo lắng quá nhiều, vì họ luôn dang rộng vòng tay cưu mang những lúc bạn sa cơ thất thế. Vì vậy, khi cuộc sống của bạn không may mắn, chỉ cần kết bạn với những người tuổi Hợi thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp một cách bất ngờ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.