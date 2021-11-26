Đầu năm 2022, những con giáp này nên XÁCH BALO LÊN VÀ ĐI để đón chào vận may, rũ bỏ xui xẻo

Tâm linh - Tử vi 26/11/2021 09:20

Năm cũ sắp qua đi, đầu năm 2022 này, 3 con giáp dưới đây nên đi du lịch đó đây để đón chào những niềm vui mới.

Tuổi Dậu

Năm vừa qua, người tuổi Dậu luôn phải thấp thỏm lo sợ, nhiều sự việc kéo đến khiến họ không còn thời gian xả hơi. Điều may mắn là, trong năm Bính Thân, người tuổi Dậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, không cảm thấy mệt mỏi về những điều đã qua.

Nhân dịp đầu năm mới, hãy tự thưởng cho mình chuyến du lịch ngắn ngày, không những để thư giãn cơ thể, mà còn cải thiện khí vận của bản thân.

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Năm vừa qua, người tuổi Dậu luôn phải thấp thỏm lo sợ, nhiều sự việc kéo đến khiến họ không còn thời gian xả hơi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong năm mới, người tuổi Tỵ có nhiều tâm sự, điều này có quan hệ đến sự tinh tế trong cách suy nghĩ của họ. Mọi việc đều đặt trong lòng, không dễ dàng bày tỏ với người khác, điều này về lâu về dài tích tụ thành nguồn năng lượng xấu, ảnh hưởng đến thể chất và tâm lý.

Vậy nên, người tuổi Tỵ nên tận dụng thời điểm đầu năm đi du lịch, cảm nhận sức sống của mùa xuân, tiêu tan hư khí trong cơ thể, điều này tăng vận khí của họ, khă năng gặp may mắn sẽ được nâng cao.

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Trong năm mới, người tuổi Tỵ có nhiều tâm sự, điều này có quan hệ đến sự tinh tế trong cách suy nghĩ của họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng chăm chỉ, họ rất ít khi thả lỏng dây thần kinh của mình, có xu hướng hoàn thành công việc thật hoàn hảo mới nghĩ đến việc nghỉ ngơi.

Năm 2021 vừa qua được xem là mang đến nhiều thăng trầm cho người tuổi Sửu, tâm trạng của họ vì thế cũng không được tốt. Thế nên, người tuổi Sửu nên dành tặng cho bản thân chuyến du lịch đầu năm để giải tỏa sự vất vả, đồng thời tăng vận may cho bản thân trong năm 2022.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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