Sức khỏe 12 con giáp ngày 9/12/2021: Tý ổn định, Thìn cần chú ý gan, Tuất bị khó ngủ

Sức khỏe tuổi Tý khá ổn định tuy nhiên, vận động nhẹ trước khi ăn bạn đi lại vài bước, hoạt động nhỏ để kích thích dạ dày, mong muốn ăn uống. Tránh ăn đồ chua, vì chua đi thẳng vào gan khiến gan khí mạnh lên đe dọa tới tỳ vị, càng khiến đường tiêu hóa bất ổn, tiểu tiện khó.

Về sức khỏe , bạn cần chú ý giữ ấm cho cơ thể vào buổi tối và cẩn thận khi sử dụng các phương tiện giao thông. Bổ sung thêm những thực phẩm có màu đỏ và vàng như chuối, đu đủ,... giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Về sức khỏe, bạn cần chú ý giữ ấm cho cơ thể vào buổi tối và cẩn thận khi sử dụng các phương tiện giao thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần hôm nay sức khỏe có nếu dấu hiệu như đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ, hay lo lắng hãy chú ý. Bổ sung một số loại nước giúp an thần, tốt cho thận như nước gừng, hoặc uống dưới dạng trà sẽ rất tốt cho sức khỏe. Hãy tập dậy sớm mỗi ngày thêm 5 - 10 phút, dành thời gian ăn sáng, tập một vài động tác đơn giản, giãn gân cốt.

Tuổi Mão

Màu tóc nhân tạo có thể làm hỏng tóc bạn bằng hóa chất, vì thế bạn có thể xem xét những biện pháp tự nhiên sau đây để giúp tóc bạc thành đen tự nhiên. Pha cà phê đậm rồi để nguội. Gội đầu và xả tóc bằng cà phê. Sau đó gội đầu lại bằng dầu gội rồi xả tóc bằng dầu xả. Lặp lại quá trình này thường xuyên và bạn sẽ thấy tóc mình đen dần trở lại.

Tuổi Thìn

Hôm nay, tuổi Thìn dự báo xuất hiện điềm gan nhiễm mỡ. Bạn cần chú ý việc ăn quá nhiều đồ lạnh, sống làm hại tỳ, khiến tỳ không đủ sức vận hóa thủy thấp cũng như chất dinh dưỡng. Hệ lụy của điều ấy là thủy thấp và dưỡng chấp đọng lại sinh ra béo phì, gan nhiễm mỡ.

Tuổi Tỵ

Sức khỏe hôm nay thận trọng khí huyết ứ trệ, có biểu hiện da nổi mẩn đỏ, lở ngứa, mụn nhọt sưng đau… Bạn cần có những biện pháp thanh nhiệt giải độc. Có ý nghĩa tăng cường tuần hoàn, chống viêm, làm sạch da, tăng khả năng thải độc làm da sạch mụn và sáng đẹp.

Sức khỏe hôm nay thận trọng khí huyết ứ trệ, có biểu hiện da nổi mẩn đỏ, lở ngứa, mụn nhọt sưng đau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Các loại thực phẩm chứa đường tự nhiên như trái cây, mật ong... hay thực phẩm chứa chất xơ đặc biệt như lúa mì, hành, tỏi, đậu... đều nằm trong nhóm dễ gây xì hơi. Vì vậy, bạn cần tránh tiêu thụ quá nhiều trong ngày mà chỉ ăn ở một lượng vừa phải để cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và hạn chế nguy cơ gặp phải tình trạng "xì hơi".

Tuổi Mùi

Công việc hôm nay của tuổi Mùi khá vất vả, không được bình yên cho lắm. Vì tính tình ương bướng không chịu khuất phục, hành sự theo ý kiến cá nhân của mình nên công việc của bạn sẽ không được mọi người tương trợ. Bạn phải đề cao cảnh giác, nhất là những đồng nghiệp thường ngày hay thảo mai.

Tuổi Thân

Trà và cafe nổi tiếng với công dụng bảo vệ sức khỏe nhờ vào hàm lượng chất chống oxy hóa và kháng viêm cao trong thành phần cấu tạo. Tuy nhiên, quá nhiều caffein có thể làm gián đoạn giấc ngủ dẫn đến việc làm tăng viêm và suy giảm miễn dịch. Để bảo vệ hệ miễn dịch, cần phải chú ý xem xét kĩ hàm lượng caffein trong thức uống.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên bổ sung các loại thực phẩm giúp tăng hàm lượng dopamine cho cơ thể như sô cô la. Sô cô la giúp cơ thể sản xuất hoóc môn “hạnh phúc" serotonin. Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh được tìm thấy trong não. Mức dopamine cao sẽ ảnh hưởng đến trung tâm khoái cảm trong não, nâng cao tâm trạng và tạo động lực.

Tuổi Dậu nên bổ sung các loại thực phẩm giúp tăng hàm lượng dopamine cho cơ thể như sô cô la - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngũ hành xung khắc không tốt cho sức khỏe của bạn nhất là việc bạn suy nghĩ nhiều nên khó ngủ, trong lòng bất an lại cộng thêm việc thời tiết thay đổi đột ngột. Hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân thật tốt, những gì cần buông thì cũng nên buông bỏ cho nhẹ lòng.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi sẽ bắt đầu ngày mới với nguồn năng lượng khá dồi dào. Công việc được hoàn thành đúng hạn giúp cho bạn sẽ có một buổi tối yên ả và vui vẻ bên những người thân yêu. Đừng quên tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức đề kháng của bản thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.