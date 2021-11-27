Công danh, sự nghiệp 12 con giáp ngày 27/11/2021: Mão gặp trở ngại, Thân vất vả, Tuất cần đặc biệt tỉ mỉ

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Tử vi khuyên bản mệnh dù làm công việc gì cũng cần thận trọng hết sức để kẻ xấu không lợi dụng sơ hở để gây hại. Trước những tin đồn không có căn cứ, bản mệnh cứ việc bình tĩnh và xử lý từng bước một.

Sửu Dậu tam hợp củng cố vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu. Được quý nhân giúp đỡ hết mình nên bản mệnh làm chuyện gì cũng được thuận buồm xuôi gió. Con giáp này nên tận dụng thời cơ trước mắt để mở rộng các mối quan hệ xã giao.

Sửu Dậu tam hợp củng cố vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ có Chính quan dẫn đường chỉ lối mà đường công danh sự nghiệp của con giáp này ngày càng rộng mở. Tuổi Dần hãy cứ an tâm làm theo các kế hoạch đã đề ra, sau đó thì chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui liên quan tới việc thăng quan tiến chức.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Cục diện Mão Dậu tương xung gây ra không ít rắc rối, trở ngại cho con giáp này trên con đường chinh phục mục tiêu đã đặt ra. Chuyện kết nối với đồng nghiệp và đối tác trở nên gian nan hơn nên bản mệnh cần thận trọng hết sức.

Tuổi Thìn

Không có quá nhiều thay đổi lớn trong vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này. Khối lượng công việc có dấu hiệu tăng, may mắn nhờ có quý nhân xuất hiện kịp thời nên tuổi Thìn có thể giải quyết mọi chuyện một cách chu toàn.

Tuổi Tỵ

Trong quá trình thực hiện các kế hoạch, tuổi Tỵ may mắn khi không gặp bất cứ trở ngại nào. Con giáp này nên tận dụng khoảng thời gian hiện có để học tập, nâng cao năng lực cũng như các kỹ năng chuyên ngành để có được bước tiến xa trong tương lai.

Trong quá trình thực hiện các kế hoạch, tuổi Tỵ may mắn khi không gặp bất cứ trở ngại nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tinh thần phấn khởi và nhiệt tình đem lại cho người tuổi Ngọ nhiều cơ hội thay đổi vận trình hiện tại. Tuy nhiên, sự chủ quan và bảo thủ sẽ là cản trở lớn đối với con giáp này trong quá trình chinh phục ước mơ của mình.

Tuổi Mùi

Sự thông minh, nhanh trí và khả năng ứng biến linh hoạt giúp con giáp này không ít trong quá trình giải quyết các rắc rối, vướng mắc. Đừng quên đến sự trợ giúp của những người xung quanh nếu cảm thấy bế tắc, khó khăn.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Khối lượng công việc nhiều lên nhanh chóng dễ khiến người tuổi Thân choáng ngợp và mất bình tĩnh. Tuy nhiên, bản mệnh hãy nỗ lực và gạt bỏ nỗi sợ hãi để thực hiện đam mê mà mình theo đuổi bấy lâu.

Tuổi Dậu

Nhờ có cát tinh nâng đỡ mà mọi kế hoạch của con giáp này thực hiện đều được thuận lợi. Tuy nhiên, bản mệnh không nên có ý định dựa dẫm vào người khác để phát triển nếu không muốn kiềm hãm sự phát triển năng lực bản thân.

Nhờ có cát tinh nâng đỡ mà mọi kế hoạch của con giáp này thực hiện đều được thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Do ảnh hưởng của cục diện Tuất Dậu tương hại nên điềm báo có kẻ tiểu nhân gây khó dễ cho bản mệnh trên con đường công danh sự nghiệp. Trong quá trình xử lý công việc, tuổi Tuất cần tỉ mỉ và kỹ lưỡng mới mong không gây ra sai sót nào.

Tuổi Hợi

Trí thông minh, sự chăm chỉ và ý chí cầu tiến là những yếu tố đem lại cho bản mệnh sự thành công như hiện tại. Tuy nhiên, hãy không ngừng cố gắng và tích luỹ tri thức cho mình để nâng cao địa vị trong khoảng thời gian tiếp theo.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.