Kiếp Tài vây hãm, Tiểu Nhân đe dọa, 3 con giáp này ngày 9/12/2021 vận trình sa sút, công danh gặp nhiều trục trặc

Tâm linh - Tử vi 08/12/2021 23:50

Tử vi ngày 9/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này bị Kiếp Tài vây hãm, Tiểu Nhân đe dọa nên vận trình sa sút, công danh gặp nhiều trục trặc.

Tuổi Ngọ

Với sự tác động của Mão Ngọ Tương Phá, người tuổi Ngọ có thể gặp phải những chuyện không lành do vận trình sa sút. Điềm báo tử vi cho thấy họa thị phi luôn treo lơ lửng trên đầu. Con giáp này bị kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở nên tung những lời đồn đoán không đúng với sự thật nhằm hạ bệ uy tín của bạn.

Hôm nay, 9/12/2021 cũng không phải là ngày thích hợp để tiến hành các kế hoạch kinh doanh tài chính nếu bạn không muốn thua lỗ, thậm chí thất thoát trắng tay. Vận khí không ủng hộ thì bạn có thể vấp phải những vấn đề bất lợi như cạnh tranh không lành mạnh, đối tác trở mặt, hàng hóa trục trặc.

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Vận trình của tuổi Thìn hôm nay diễn ra vô cùng ảm đạm do hung tinh Kiếp Tài vây hãm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình của tuổi Thìn hôm nay diễn ra vô cùng ảm đạm do hung tinh Kiếp Tài vây hãm. Phương diện tài lộc bị ảnh hưởng nhiều nhất khi các kế hoạch cầu tài hay kinh doanh đều gặp ít nhiều trục trặc. Tiền bạc bỏ ra như muối bỏ biển, khó thu hồi vốn. Công sức bấy lâu trở thành vô ích khiến con giáp này xót xa vô cùng.

Cũng bởi đang vướng bận bởi quá nhiều vấn đề riêng nên bạn không thể tập trung vào công việc. Điều này dẫn tới việc Thìn dễ mắc sai sót, kết quả là không hoàn thành công việc đúng thời hạn. Nếu gặp vấn đề khó khăn, bạn cũng nên báo cáo với cấp trên để được thông cảm, tránh để bị hiểu lầm là người thiếu trách nhiệm.

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Tương Phá cảnh báo người tuổi Tý cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tương Phá cảnh báo người tuổi Tý cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay. Dù bản mệnh có đang dư dả đi chăng nữa mà chi tiêu phung phí thì sớm muộn gì cũng nhanh chóng trắng túi thôi. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần bình tĩnh cân nhắc chứ không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay.

Ngày Mão Tý Tương Xung, người tuổi Tý có thể mất đi những thế mạnh trong công việc bao gồm cả uy tín của mình chỉ vì sự cứng nhắc của bản thân. Bạn sẽ bỏ lỡ mất cơ hội thăng tiến chỉ vì muốn làm mọi thứ theo quy định, nguyên tắc mà quên đi sự thật rằng rất nhiều trường hợp cần. Đây cũng là lý do khiến tuổi Dậu có thêm kẻ ghen ghét, kẻ tiểu nhân được dịp bày mưu hãm hại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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