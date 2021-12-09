Công danh, sự nghiệp 12 con giáp ngày 10/12/2021: Sửu thuận lợi, Tỵ suôn sẻ, Mùi hanh thông

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý gặp rắc rối trong công việc do chịu ảnh hưởng của Kiếp Tài. Con giáp này có thể nhận ra rằng người mà mình tin tưởng bấy lâu nay cũng không tốt đẹp như mình nghĩ. Người đó có thể sẵn sàng hãm hại bản mệnh nếu điều đó mang lại lợi ích cho mình.

Dự báo 10/12/2021 là một ngày thuận lợi với người làm ăn kinh doanh, những dự án bắt đầu cho tín hiệu khả quan trở lại nhưng vẫn cần thời gian để tiếp tục khắc phục. Tuổi Sửu là nhân viên làm công ăn lương, tuy không có được cơ hội thăng tiến cao nhưng những nỗ lực và sự chăm chỉ được cấp trên ghi nhận.

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Tuổi Dần

Trong công việc, nếu bạn gặp phải điều gì đó bất ngờ, hãy kiềm chế mọi quyết định vội vàng, thực ra điều cần thiết là sự bình tĩnh và kiên nhẫn; tách biệt quan trọng khỏi những điều không quan trọng; mang lại một giải pháp thích hợp.

Tuổi Mão

Nhờ có chính quan nâng đỡ mà con giáp này bắt tay thực hiện kế hoạch nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vận trình công danh sự nghiệp được củng cố vững chắc, nhưng bản mệnh chớ nên chủ quan mà ngủ quên trên chiến thắng.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra khá thuận lợi. Tuổi Thìn được khuyên cần phải thay đổi suy nghĩ lạc hậu, bảo thủ và cứng nhắc. Đồng thời phải có một chút liều lĩnh và mạo hiểm trong các quyết định mới mong có những bước tiến xa trên con đường công danh bổng lộc.

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Tính cách hoà đồng, thân thiện đem lại cho người tuổi Tỵ thiện cảm tốt từ cấp trên cho tới đồng nghiệp. Mặc dù có một vài vấn đề nhỏ phát sinh nhưng con giáp này hãy cứ an tâm vì đã có quý nhân hỗ trợ nhiệt tình.

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Tuổi Ngọ

Thiên Ấn xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Ngọ giúp cho công việc của bản mệnh có khởi sắc khá rõ rệt. Bạn được cấp trên tin tưởng trao cơ hội để thể hiện bản thân. Nếu làm tốt nhiệm vụ này, rất có thể bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Con đường công danh bổng lộc rộng mở, tuổi Mùi hứa hẹn sẽ có bước thăng tiến xa. Tuy nhiên, tính cách chủ quan và sự cẩu thả, lơ là trong công việc dễ khiến con giáp này phải nhận lấy những hậu quả nghiêm trọng.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Điềm báo có mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp và cấp trên khiến tuổi Thân không thể đưa ra những ý tưởng mới trong hôm nay. Ngoài ra, điềm báo có hoạ tiểu nhân đeo bám cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tiến độ công việc chung.

Tuổi Dậu

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu tiến triển thuận lợi do có Tam Hội nâng đỡ. Mọi kế hoạch con giáp này đặt ra trong ngày hôm nay đều có những bước phát triển đáng mừng. Hãy hết mình vì công việc và bản mệnh chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc ngày hôm nay của bạn nhìn chung là tốt đẹp. Bạn nên lần lượt giải quyết dứt điểm từng công việc một. Và một khi đã làm được, chắc chắn bạn sẽ đạt được hiệu quả cao hơn bao giờ hết. Cố gắng duy trì vị trí đứng đầu. Khi khối lượng công việc của bạn tăng lên, bạn hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng và được công nhận năng lực.

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Tinh thần phấn chấn giúp con giáp này có sự tập trung cao độ, nhiệt tình và làm việc hiệu quả hơn hẳn. Tuy nhiên bản mệnh không nên hài lòng với những gì ở hiện tại mà không có sự cố gắng cho con đường phía trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.