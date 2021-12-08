Công danh, sự nghiệp 12 con giáp ngày 9/12/2021: Mão cần thận trọng, Ngọ thoái trào, Hợi không thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 08/12/2021 23:15

Tử vi về công danh, sự nghiệp 12 con giáp ngày 9/12/2021 cho thấy, Mão cần thận trọng, Ngọ thoái trào, Hợi không thuận lợi.

Tuổi Tý

Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Tý tiến hành triển khai các kế hoạch mới, tạo tiền đề vững chắc cho bước tiến xa trên con đường công danh bổng lộc. Sự hào hứng và niềm đam mê bất tận với công việc cũng là yếu tố mang lại thành công cho con giáp này.

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Đã tới lúc con giáp này phải đứng ra thực hiện các quyết định quan trọng và chịu trách nhiệm với nó. Tuổi Sửu được khuyên nên thận trọng và thật bản lĩnh để có những sự lựa chọn khôn ngoan đem lại bước tiến xa trên chặng đường công danh.

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Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra khá dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra khá dễ dàng. Tuổi Dần có ý muốn mở rộng quy mô kinh doanh hay bắt đầu một công việc mới có thể bắt tay thực hiện trong hôm nay. Tuy nhiên, trước quyết định quan trọng này bản mệnh đừng quên tham khảo ý kiến của những người đi trước.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Tử vi phương Đông khuyên con giáp này phải luôn thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Ngoài ra, trong các cuộc mâu thuẫn hay cãi vả nơi công sở, tuổi Mão nên giữ thái độ trung lập để không trở thành đối tượng bị ghen ghét.

Tuổi Thìn

Hôm nay công việc của tuổi Thìn không có nhiều biến chuyển. Bạn làm việc vô cùng cẩn thận, không hề để lộ chút sơ hở nào. Nó cũng biến bạn thành người không chịu nghe lời khuyên nhủ từ người khác, và không tin tưởng ai cả. Bạn không được hòa đồng với đồng nghiệp cho lắm.

Tuổi Tỵ

Tài vận hôm nay rất tốt. Đặc biệt những người khởi nghiệp sẽ có tiền đồ xán lạn, tự mình tạo ra chân trời mới. Bạn dễ dàng phát huy tài năng riêng. Một ngày không xuất hiện nhiều sóng gió, có bạn bè tương trợ nên kinh tế không gặp xung vận.

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Hôm nay công việc tuổi Ngọ không tốt, bước vào giai đoạn thoái trào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay công việc tuổi Ngọ không tốt, bước vào giai đoạn thoái trào. Bạn nên an phận thủ thường, làm tốt công việc mình đang có trong tay. Nếu có tinh thần tiêu cực nên dễ rơi họa thị phi, sinh bệnh tật. Người yếu nhược còn bị lừa gạt về tình cảm, có điềm phá tài, suy thoái sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Hôm nay tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong công việc. Sự nghiệp dễ dàng mở rộng, có nhiều cơ hội làm việc, làm ăn tự tìm tới. Bạn chịu khó chịu khổ, chăm chỉ làm việc sẽ ghi điểm với lãnh đạo bởi tấm lòng yêu công việc.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra khá thăng trầm. Lời khuyên cho con giáp này là nên tìm hiểu vấn đề ở nhiều góc độ, phương diện khác nhau để có cái nhìn toàn diện nhất. Nhưng nhìn chung thì các kế hoạch vẫn được thuận buồm xuôi gió và không có vấn đề cần đắn đo hay suy nghĩ nhiều.

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. Năng lực không thể chê trách cùng sự quyết đoán, kiên trì bền bỉ giúp bản mệnh đạt được những thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức và trở ngại đòi hỏi con giáp này phải bình tĩnh đối diện, thông minh ứng biến.

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Nhiệt huyết và năng lượng dồi dào giúp tuổi Tuất có những sự thể hiện năng lực đột phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhiệt huyết và năng lượng dồi dào giúp tuổi Tuất có những sự thể hiện năng lực đột phá. Con giáp này phải đứng trước những sự lựa chọn khó khăn trong công việc, hãy bình tĩnh và đảm bảo rằng không có bất cứ sự sai sót nào.

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Tuổi Hợi có xu hướng tự mãn quá mức về năng lực, khả năng của mình. Ngoài ra, khả năng giao tiếp bị hạn chế cũng phần nào khiến mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên gặp vấn đề.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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