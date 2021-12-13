Tình duyên 12 con giáp ngày 14/12/2021: Sửu rực rỡ, Mão phai nhạt, Hợi gặp thử thách

Tâm linh - Tử vi 13/12/2021 23:33

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 14/12/2021 cho thấy, Sửu rực rỡ, Mão phai nhạt, Hợi gặp thử thách.

Tuổi Tý

Cục diện Kim sinh Thủy còn rất có lợi cho đường tình duyên của con giáp này. Tình cảm lứa đôi được duy trì ở mức hài hòa. Dẫu rằng vẫn có những lúc đôi co, mâu thuẫn, nhưng tất cả đều tan biến nhanh, không khí gia đình an yên, đầm ấm.

Tuổi Sửu

Trong ngày Thổ sinh Kim, đường tình duyên của tuổi Sửu có những dấu hiệu khởi sắc, đào hoa nở rộ rực rỡ. Người độc thân nên mở lòng mình ra hơn. Đừng quá khắt khe với đối phương cũng như với chính bản thân mình rồi bản mệnh sẽ thấy đời nhẹ nhàng hơn.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy tình duyên tuổi Dần có điềm báo xuất hiện kẻ thứ ba. Tình cảm gia đình có dấu hiệu rạn nứt, cãi vả thường xuyên trong khi người trong cuộc không có ý định hoà giải.

Tuổi Mão

Mối quan hệ tình cảm của con giáp này có dấu hiệu phai nhạt, xa cách. Nguyên nhân chính của sự rạn nứt này là do người trong cuộc ít dành thời gian cho nhau, dần dà cũng mất đi sự thấu hiểu và cảm thông.

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm tuổi Thìn ngày 14/12/2021 không mấy vui vẻ. Mối quan hệ gia đình có điềm báo rạn nứt do có kẻ thứ ba phá hoại. Nếu người trong cuộc không đủ kiên định và thuỷ chung với nửa kia thì e rằng dễ đứt gánh giữa đường.

Tuổi Tỵ

Trong ngày Kim Hỏa xung khắc, tuổi Tỵ có thể sẽ gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Vợ chồng ở bên nhau mà không hiểu được suy nghĩ của nhau. Những khác biệt quá lớn khiến cho đôi bên dần xa cách, tình cảm phai phôi. Bản mệnh cần phải tìm cách để vun đắp tình cảm trước khi có kẻ thứ ba xuất hiện.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành xung khắc còn khiến vận trình tình cảm của con giáp này không được như ý. Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng bản mệnh đã bị tổn thương lòng tự trọng rất nhiều vì những lời đối phương nói ra. Một khi chịu sự tổn thương sâu sắc, tình cảm chẳng thể mặn nồng như thuở ban đầu.

Tuổi Mùi

Người độc thân chỉ cần mạnh dạn bày tỏ tình cảm trong lòng thì cơ hội chinh phục được đối phương là rất lớn. Tình cảm vợ chồng ngày càng thăng hoa nhờ bản mệnh biết cách chủ động hâm nóng tình cảm.

Tuổi Thân

Người độc thân nhanh chóng được người thân giới thiệu đối tượng hẹn hò lý tưởng, phù hợp. Cuộc sống vợ chồng không còn những hiểu lầm, mâu thuẫn, thay vào đó là sự yêu thương và trân trọng lẫn nhau.

Tuổi Dậu

Cục diện Hỏa Kim xung khắc cho thấy chuyện tình cảm của con giáp này không hề suôn sẻ. Nếu là người đã kết hôn, có thể bản mệnh đang ép buộc đối phương sống với đúng khuôn mẫu của mình. Điều này vô tình sẽ khiến cuộc sống vợ chồng tồn tại nhiều khúc mắc, căng thẳng, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đào hoa rực rỡ đem đến cho con giáp này nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Sự ủng hộ của những người xung quanh giúp bản mệnh có thêm niềm tin vào mối quan hệ tình cảm hiện tại.

Tuổi Hợi

Về phương diện tình cảm, cục diện tương hại gây nên không ít sóng gió và thử thách cho tuổi Hợi. Những cuộc tranh cãi liên miên với nửa kia khiến con giáp này vô cùng mệt mỏi và đôi lúc còn có ý nghĩ buông xuôi. Đôi bên giằng xé khiến cho bản mệnh không biết phải làm sao.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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