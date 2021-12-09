Cát Thần nâng đỡ, Cát Tinh trợ mệnh, 3 con giáp này ngày 10/12/2021 tài chính hanh thông, công danh thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 09/12/2021 23:15

Tử vi ngày 10/12/2021 cho thấy 3 con giáp này tài chính hanh thông, công danh thuận lợi nhờ có Cát Thần nâng đỡ, Cát Tinh trợ mệnh.

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc có bước tiến đáng kể. Các quyết định đầu tư hợp tác hay ký kết hợp đồng thuận lợi đều mang về cho con giáp này khoản tiền đáng kể. Phương diện tài chính hanh thông, tuổi Dần có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Hôm nay cũng là ngày tốt để làm tất cả mọi việc vì có Cát Thần nâng đỡ. Vì thế, nếu đã lên kế hoạch làm gì, tuổi Tý hãy nhanh chóng bắt tay vào làm ngay, chớ chần chừ do dự để lỡ thời cơ tốt. Tuy vậy, bản mệnh cũng nên có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Có như vậy mới dễ đạt được hiệu quả cao.

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Hôm nay cũng là ngày tốt để làm tất cả mọi việc vì có Cát Thần nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 10/12/2021 cho thấy, tuổi Ngọ rất thông minh, nhanh trí trong ngày. Tư tưởng cởi mở giúp con giáp này nhanh chóng tiếp thu ý kiến của mọi người, khiến mọi việc tiến triển càng thêm phần thuận lợi hơn hẳn.

Thêm cát tinh trợ mệnh, con đường thăng tiến của tuổi Ngọ thêm phần hanh thông thuận lợi, có chức có quyền, nếu có cạnh tranh chức vụ hoặc ứng cử vị trí mới thì chắc chắn con giáp này sẽ có ưu thế và giành được đúng mục tiêu của mình.

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Thêm cát tinh trợ mệnh, con đường thăng tiến của tuổi Ngọ thêm phần hanh thông thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày 10/12/2021, cục diện tam hợp phù trợ cho tuổi Mão có một ngày làm việc suôn sẻ nhờ trí tuệ minh mẫn. Bản mệnh có thể đưa ra nhiều quyết định đúng đắn ngay cả ở trong những tình huống khó khăn nhất, khiến mọi người cảm thấy rất tin tưởng.

Công việc tiến triển thuận lợi còn giúp cho tuổi Mão nhận được sự công nhận của cấp trên. Con giáp này đang có một tiền đồ rất rộng mở. Hãy tiếp tục duy trì phong độ cố gắng này hơn nữa vào những ngày sau, có như vậy bản mệnh sẽ sớm chạm tay vào mục tiêu mình đã đặt ra.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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