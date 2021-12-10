Tình duyên 12 con giáp ngày 10/12/2021: Tý gặp tin vui, Thìn hơi khó khăn, Hợi chuyển biến tích cực

Tam hội cục đem tới cho con giáp này những tin vui liên quan tới chuyện tình duyên . Một lời hỏi thăm hay một vài cử chỉ quan tâm nhỏ của đối phương cũng đủ giúp bạn ấm lòng.

Tuổi Sửu đang trải qua những phút giây ngọt ngào, lãng mạn bên cạnh nửa kia của mình. Tuy nhiên, nếu muốn duy trì mối quan hệ được dài lâu thì cả hai phải cùng có sự cố gắng, vun đắp cho tình yêu này.

Tuổi Sửu đang trải qua những phút giây ngọt ngào, lãng mạn bên cạnh nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đang được Tam Hợp che chở trong ngày này. Cát thần này xuất hiện cũng là lúc thần tình yêu đang đến gõ cửa nhà bạn. Vận mệnh đào hoa đang tạo điều kiện thuận lợi để người độc thân có nhiều cơ hội tuyệt vời để hẹn hò hay kết giao.

Tuổi Mão

Hôm nay, mối quan hệ giữa bạn với người ấy cũng xuống cấp vì quá mải mê với công việc, không đoái hoài gì tới đối phương. Dường như bạn đang cần học cách cân bằng giữa thời gian cho công việc và cho mối quan hệ tình cảm của mình.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn gặp phải khó khăn trong chuyện tình cảm. Hai người thiếu sự chia sẻ với nhau những chuyện gặp phải, những vấn đề đang tồn tại nên khó lòng thông cảm được với những lúc không sắp xếp được tình cảm và cuộc sống.

Tuổi Tỵ

Vận trình tình cảm lại không được tốt, tuy không nhàm chán đến mức phải nói lời chia tay nhưng cũng không thể phát triển sâu đậm thêm. Mọi chuyện cứ dậm chân tại chỗ như vậy cũng không phải là kết quả bạn mong muốn.

Chuyện tình cảm trong ngày không có khởi sắc, đào hoa ảm đạm càng khiến những chú Ngựa mất niềm tin vào tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm trong ngày không có khởi sắc, đào hoa ảm đạm càng khiến những chú Ngựa mất niềm tin vào tình yêu. Với người độc thân thì có lẽ cần dành thời gian quan tâm hơn tới chính bản thân, chăm lo đời sống tinh thần để tạo sức hấp dẫn cho chính mình.

Tuổi Mùi

Vận trình tình cảm của những chú Dê đang có dấu hiệu phục hồi và khởi sắc. Hai người cảm thấy gắn kết với nhau hơn sau những cuộc cãi vã vì chưa thực sự hiểu nhau trước đó, thật may mắn vì hai bạn đã quyết định trao đổi thẳng thắn với nhau nên vấn đề được giải quyết rất nhanh.

Tuổi Thân

Vận trình tình cảm không được thuận lợi, đôi lứa yêu nhau hờn dỗi, mâu thuẫn còn vợ chồng bất đồng quan điểm, cãi vã là chuyện khó tránh. Người độc thân không khỏi chạnh lòng vì tình cảm đơn phương vô vọng. Gia đình luôn là điểm tựa vững vàng về tinh thần cho bạn, nếu cảm thấy cô đơn, hãy về bên người thân để chữa lành tâm hồn.

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Dậu trong hôm nay rất ổn định, bạn không phải lo lắng về điều gì hết. Tuy có lúc vợ chồng tranh cãi to tiếng nhưng mâu thuẫn nhanh chóng được giải quyết, tình cảm ngày thêm gắn bó. Các cặp vợ chồng mới cưới có thể nhận tin vui về con cái trong thời điểm này.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Dậu trong hôm nay rất ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất và người ấy trải qua nhiều sóng gió, mâu thuẫn mới tìm thấy tiếng nói chung. Tuy nhiên, mối quan hệ có thể đi được lâu dài hay không còn phụ thuộc vào sự nỗ lực vun vén tình cảm từ hai người.

Tuổi Hợi

Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực. Bản mệnh cảm thấy may mắn khi bên cạnh mình lúc nào cũng có một người biết lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông với mình. Nhờ vậy mà con giáp này có thể an tâm toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.