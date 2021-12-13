Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 14/12/2021: Tý may mắn, Thìn gặp phiền toái, Thân sẽ sớm thành công

Tâm linh - Tử vi 13/12/2021 23:46

Tử vi về công danh, sự nghiệp 12 con giáp ngày 14/12/2021 cho thấy, Tý may mắn, Thìn gặp phiền toái, Thân sẽ sớm thành công.

Tuổi Tý

Dù là người đang theo đuổi con đường sự nghiệp hay học vấn, người tuổi Tý cũng đều gặp nhiều may mắn. Đặc biệt là những người làm các công việc liên quan tới nghiên cứu, sáng tạo lại càng có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Đây là cơ hội tốt để con giáp này thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Sự thể hiện tài tình giúp bản mệnh nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, nhiều khả năng sẽ được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

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Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Do sự nhẹ dạ cả tin mà con giáp này dễ đặt lòng tin nhầm chỗ, kết quả là bị kẻ xấu lợi dụng. Bản mệnh cần giữ vững lập trường, sự kiên định cần thiết, đặc biệt là khi đứng trước các lời mời hợp tác hay đầu tư lớn.

Tuổi Mão

Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này tiến hành những kế hoạch mới, mọi việc sẽ đều được thuận buồm xuôi gió. Thành công thu được khá nhanh dễ khiến bản mệnh có ý nghĩ chủ quan, thiếu cảnh giác.

Tuổi Thìn

Tính cách nóng nảy và sự bốc đồng đem đến cho con giáp này không ít điều phiền toái. Bản mệnh muốn đẩy nhanh các kế hoạch để sớm thu được thành tựu nhưng lại không có sự kỹ lưỡng, cẩn trọng trong cách làm nên khó tránh khỏi sai lầm ngoài ý muốn.

Tuổi Tỵ

Sự thông minh, nhạy bén và khả năng sắp xếp công việc hợp lý giúp mọi bước đi của con giáp này đều được thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bản mệnh nên mạnh dạn trình bày ý tưởng của mình để có thể phát triển khả năng của mình hơn nữa.

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Sự thông minh, nhạy bén và khả năng sắp xếp công việc hợp lý giúp mọi bước đi của con giáp này đều được thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, tính cách chủ quan và có phần dựa dẫm vào người khác gây ra không ít cản trở cho bản mệnh trên bước đường tiến thân. Đừng quên việc trau dồi tri thức, kinh nghiệm liên tục đóng vai trò quan trọng và đem lại nhiều thành tích đáng kể.

Tuổi Mùi

Dự báo con giáp này sẽ gặp nhiều vận may trong việc hợp tác, đầu tư. Mặc dù không tránh khỏi các khó khăn và sóng gió bất ngờ nhưng bằng sự linh hoạt mà tuổi Mùi có thể giải quyết mọi chuyện êm xuôi.

Tuổi Thân

Tuổi Thân chỉ cần nỗ lực và giữ vững phong độ hiện tại, thành công sẽ không còn là vấn đề đáng lo nghĩ. Tuy nhiên, bản mệnh cần hạn chế cái tôi, học cách lắng nghe để thay đổi và tiến bộ hơn trong công việc.

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy suôn sẻ. Điềm báo có mâu thuẫn và bất đồng quan điểm với cấp trên, đồng nghiệp do có người đâm chọt sau lưng. Mỗi người nên nhẫn nhịn một chút để môi trường làm việc tập thể được thoải mái hơn.

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Tâm trạng bất ổn khiến bản mệnh làm chuyện gì cũng không xong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tâm trạng bất ổn khiến bản mệnh làm chuyện gì cũng không xong, chớ nên ôm đồm thêm việc vào người. Khối lượng công việc tăng đột ngột không dễ thích nghi kịp thời, tuổi Tuất nên tìm đến sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Tuổi Hợi

Ngày tam hợp giúp bản mệnh gặp nhiều vận may trên con đường công danh bổng lộc khi nhận được sự nâng đỡ của cấp trên. Mặc dù khó tránh khỏi các khó khăn ngoài ý muốn nhưng con giáp này đều có cách xử lý vẹn tròn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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