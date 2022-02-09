Sức khỏe 12 con giáp ngày 10/2/2022: Tý cần nghỉ ngơi nhiều hơn, Mão dễ căng thẳng và mệt mỏi, Mùi lưu ý vệ sinh cá nhân

Tâm linh - Tử vi 09/02/2022 21:49

Tử vi về sức khỏe ngày 10/2/2022 cho thấy, 12 con giáp ai đang mang bệnh trong người thì nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, tránh lao lực quá dẫn đến hao tổn sức khỏe.

Tuổi Tý

Ngày này không hề tốt cho những người đang mang bệnh trong người. Những ngày này bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, hãy bỏ mặc mọi thứ ra khỏi đầu để bạn chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngon lành.

Tuổi Sửu

Sức khỏe của bản mệnh đang chuyển biến tích cực, nhất là những ai đang theo đuổi chế độ ăn lành mạnh với rất nhiều rau xanh hay hoa quả. Việc tập luyện cũng dần trở thành thói quen của bạn trong thời gian này.

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Sức khỏe là một trong những vấn đề bản mệnh cần phải lưu tâm trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sức khỏe là một trong những vấn đề bản mệnh cần phải lưu tâm trong thời gian này. Với ai đang ốm bệnh thì nên duy trì việc uống thuốc đầy đủ. Ngoài ra, một giấc ngủ ngủ sẽ giúp cho tinh thần bạn tốt hơn rất nhiều đó.

Tuổi Mão

Trong ngày mới này, bản mệnh thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi dưới ảnh hưởng xấu của cục diện tương xung. Để ngày hôm nay trôi qua nhẹ nhàng hơn, con giáp này cần tìm cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, bi quan.

Tuổi Thìn

Trong ngày Thổ khí vượng như hôm nay, mệnh chủ cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Bạn có thể mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, máu huyết, bệnh về mắt mũi hay tiêu hóa, cần hết sức lưu ý.

Tuổi Tỵ

Về phương diện sức khỏe, tuổi Tỵ cũng cần chú ý ăn ngủ điều độ hơn. Ngoài ra, hôm nay, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày, đại tràng.

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Về phương diện sức khỏe, tuổi Tỵ cũng cần chú ý ăn ngủ điều độ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mặt sức khỏe gặp Mộc sinh Hỏa mệnh chủ cực thịnh. Hôm nay bản mệnh có thể sẽ hơi bị ù tai một chút, bạn có thể tự day huyệt thính cung ở hai bên tai từ 1-2 phút sẽ có tác dụng cải thiện thính lực, mà cũng tốt cho tạng thận trong cơ thể mình.

Tuổi Mùi

Về mặt sức khỏe, người tuổi Tị cần lưu ý vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tránh ánh sáng kích ứng mạnh. Buổi sáng, khi rửa mặt, dùng khăn thấm nước ấm nóng đắp lên mắt vài lần khiến cho khí huyết được lưu thông.

Tuổi Thân

Tuy nhiên sức khỏe của Tuổi Thân không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi. Đây chính là hệ lụy của việc lười vận động và làm việc quá sức. Bản thân nên ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng cơ thể và xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày.

Tuổi Dậu

Tối nay Tuổi Dậu nên ra ngoài để hít thở không khí, tập thể thao nhẹ nhàng để tinh thần được thoải mái hơn. Khi tinh thần được thoải mái thì mới có thể đầu tư tốt vào công việc và sự nghiệp của bản thân.

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Sức khỏe của Tuổi Thân không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể giảm thiểu tiếng ồn, ánh sáng và các mùi hương (đặc biệt các mùi khi nấu ăn và khói thuốc lá). Tránh các yếu tố thúc đẩy cơn đau nửa đầu như sử dụng các thực phẩm có chất kích thích.

Tuổi Hợi

Bạn nên tập một số động tác chữa mỏi gối như: Ngồi hoặc đứng chân rộng bằng vai. Dùng lòng bàn tay và ngón tay bên phải ôm vào vai trái sau đó bóp chậm, lần lượt từ vai đến cánh tay, bàn tay và các ngón. Lặp lại ít nhất 3-5 lần thì đổi bên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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