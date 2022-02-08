Tình duyên 12 con giáp ngày 9/2/2022: Tý không biết cách thể hiện, Thìn gặp không ít trục trặc, Dậu trọn vẹn hạnh phúc

Ngũ hành xung khắc cho thấy mâu thuẫn, hiểu lầm giữa các cặp đôi chưa được giải quyết triệt để. Tuổi Tý mặc dù có nhiều tình cảm với nửa kia nhưng lại không biết cách thể hiện, cuối cùng lại gây ra tổn thương cho cả hai.

Vận trình tình duyên khởi sắc. Tuổi Sửu độc thân sau những nỗ lực đi tìm tình yêu thì cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho mình. Trái tim cô đơn bấy lâu cũng đến lúc được sưởi ấm, bản mệnh hãy học cách trân trọng hạnh phúc trước mắt.

Tuổi Sửu độc thân sau những nỗ lực đi tìm tình yêu thì cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thật may vì tình cảm gia đình vẫn được dung hoà ở mức tốt, dù cho có lúc con giáp này không có nhiều thời gian dành cho nửa kia. Người độc thân hài lòng với cuộc sống hiện tại mà chưa nghĩ nhiều tới chuyện yêu đương.

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm còn tồn tại nhiều điểm khác biệt. Hành động vô tư của người tuổi Mẹo dễ tạo cho đối phương cảm giác khó chịu và ngột ngạt. Tình cảm nên xuất phát từ sự tự nguyện, trái tim chân thành chứ không nên lấy trách nhiệm mà trói buộc lẫn nhau.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm của những chú Rồng gặp không ít trục trặc. Nếu còn giận hờn đối phương, bạn nên tìm cách hóa giải ngay trong ngày. Dù không chịu thừa nhận nhưng thói quen “sớm nắng chiều mưa” của bạn đang gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai bạn rất nhiều đấy.

Tuổi Tỵ

Hôm nay chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ diễn ra tốt đẹp. Hôm nay dù có bận rộn đến đâu cũng đừng quên gửi một vài tin nhắn yêu thương hoặc đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm bất ngờ, đây là cách rất hay để bạn hâm nóng tình yêu dành cho người ấy.

Hôm nay chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ diễn ra tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội để hàn gắn mối quan hệ đang xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt của mình. Sau khi thẳng thắn trò chuyện, bản mệnh và người ấy càng ngày càng hiểu nhau hơn, giảm bớt những chuyện xô xát, mâu thuẫn. Bạn ngày càng trân trọng và hài lòng với hạnh phúc hiện tại của mình.

Tuổi Mùi

Đường tình duyên của con giáp này không được thuận lợi. Bản mệnh cảm giác mình và người ấy ngày càng có nhiều bất đồng, có nhiều khi bạn không hiểu đối phương đang nghĩ gì trong đầu, tại sao lại cứ luôn khiến bạn thất vọng như vậy.

Tuổi Thân

Trên phương diện tình cảm, Hỏa Thủy xung khắc khiến những cuộc tranh cãi giữa tuổi Thân và nửa kia ngày càng gay gắt hơn. Muốn mâu thuẫn được hóa giải thì bản mệnh nên tìm cách nhún nhường, cho người ấy phần thắng, hơn nữa, đừng quên tặng người ấy một món quà ý nghĩa.

Tuổi Dậu

Con giáp này có một ngày trọn vẹn hạnh phúc dưới sự che chở của tam hợp. Các cặp đôi nhân cơ hội này nên làm mới tình yêu của mình. Người độc thân dù chỉ được một lời thăm hỏi thông thường từ người khác giới cũng khiến lòng ngập tràn hạnh phúc.

Về phương diện tình cảm, tuổi Hợi cảm thấy buồn phiền nhưng đừng vì thế mà trốn tránh sự thật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày Hỏa Thổ tương sinh, người độc thân có cơ hội gặp được nhân duyên của đời mình. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể trở thành sự thật một khi bản mệnh mở lòng, để cả hai có thể cùng cảm nhận và dần thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Hợi

Về phương diện tình cảm, tuổi Hợi cảm thấy buồn phiền nhưng đừng vì thế mà trốn tránh sự thật. Hãy tự trả lời, liệu tất cả có xứng đáng với sự đợi chờ hay không. Dường như bản mệnh đã sẵn sàng, còn ai đó thì chưa đâu. Thế nên đừng bắt họ phải tuân theo tốc độ của bản mệnh và làm nhau mệt mỏi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.