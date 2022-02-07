Đúng 21 ngày nữa, 3 con giáp này trở mình thành phượng hoàng, tài vận phấp phới như lửa đỏ, phúc khí viên mãn không bàn tới

Tâm linh - Tử vi 07/02/2022 23:19

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này được sao Kim Quỹ chiếu rọi trong 21 ngày nữa, có mệnh gặp quý nhân, tiền tài bổng lộc tự kéo đến.

Tuổi Thìn

Đúng 21 ngày nữa, người cầm tinh con rồng có tài vận vượng phát. Nắm bắt được vận may lớn này, họ có thể hiện thực hóa được mong muốn của mình. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp thời gặp thế. Họ tìm được nguồn hàng tốt, tiếp cận được nhiều khách hàng nên hàng hóa về đến đâu hết đến đấy.

Người làm trồng trọt chăn nuôi thì vụ mùa bội thu, sản phẩm bán được giá. Con giáp này làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ và kỹ càng nên được đánh giá cao, có nguồn thu dồi dào. Con giáp này cũng rất vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, họ được người khác giúp đỡ.

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Đúng 21 ngày nữa, người cầm tinh con rồng có tài vận vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đa số là những người thích làm hơn là thích nói. Họ thường lặng lẽ, chăm chỉ và khẳng định bản thân qua kết quả công việc. Chính vì thế, chỉ cần được giúp đỡ là họ có thể dễ dàng phất lên.

Tử vi học có nói, được sao cát tinh Kim Quỹ chiếu rọi, tuổi Dậu có nhiều điều kiện tốt để có thể làm giàu nhanh chóng vào đúng 21 ngày nữa. Vì sao Kim Quỹ là sao chủ về phúc khí, tài lộc và tiền bạc, nên với sự thông minh, chăm chỉ và sắc sảo, nhạy bén trong tiền bạc, tuổi Dậu rất dễ "làm nên chuyện".

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Đúng 21 ngày nữa sẽ là lúc đường tài lộc của người tuổi Sửu tăng lên đến đỉnh điểm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi, người tuổi Sửu một khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên định với con đường đã chọn và nỗ lực đến cùng. Đối mặt với khó khăn, người tuổi Sửu sẽ thể hiện sức chịu đựng không phải ai cũng làm được.

Đúng 21 ngày nữa sẽ là lúc đường tài lộc của người tuổi Sửu tăng lên đến đỉnh điểm. Sự nghiệp thăng tiến từng bước, mối quan hệ của họ với cấp trên và đồng nghiệp đều trở nên hài hòa hơn, được sếp ghi nhận năng lực. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian con giáp này làm gì cũng gặp may mắn, tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông, tình duyên thuận lợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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