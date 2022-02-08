Sức khỏe 12 con giáp ngày 9/2/2022: Tý nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, Dậu cần lưu tâm đến sức khỏe nhiều hơn

Nếu cảm thấy sức khỏe không được tốt, Tuổi Tý nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau củ và trái cây, hãy chăm chỉ luyện tập thể thao và duy trì ngủ đủ giấc, một giấc ngủ đu giấc giúp cơ thể sạc đầy pin sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Thời tiết mùa hè xuân tuy có hơi dễ chịu như thế này thì trong túi cũng không thể thiếu một lọ kem chống nắng đâu nhé. Hãy bôi một lớp kem chống nắng vừa đủ khi ra ngoài để làn da không bị bí bách quá nhưng vẫn đủ để bảo vệ làn da của bạn tránh khỏi tia UV của mặt trời.

Thời tiết mùa hè xuân tuy có hơi dễ chịu như thế này thì trong túi cũng không thể thiếu một lọ kem chống nắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nên ăn vừa đủ no, tránh bị thừa cân và phòng ngừa bệnh tật. Hạn chế thức ăn có nhiều chất béo, nếu ăn quá nhiều chất béo, đặc biệt là từ động vật, sẽ làm tăng nguy cơ người tuổi Tý mắc các bệnh về tim.

Tuổi Mão

Trong hôm nay, bản mệnh hãy chú ý hơn đến tim tạng của mình của mình. Để cho trái tim khỏe hơn, khi ngồi bạn có thể đặt chân lên một cái kệ cao để huyết mạch lưu thông. Điều này giúp giảm bớt tình trạng bị xuống nước gây phù nề ở chân, gián tiếp gây ảnh hưởng đến tim.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 9/2/2022 của tuổi Thìn khuyên bản mệnh rằng hãy chú ý hơn tới sức khỏe, nhất là về phần thể chất, đừng ngồi một chỗ quá lâu sẽ khiến tuần hoàn máu kém lưu thông.

Tuổi Tỵ

Hôm nay người tuổi Tỵ cần chú ý những triệu chứng như cơ thể suy nhược, ăn uống cần đủ chất dinh dưỡng. Tránh làm việc lao lực quá độ, ăn quá muộn hay đồ ăn nhiều dầu mỡ thì sẽ bớt đi phần nào ảnh hưởng đến sức đề kháng.

Hôm nay người tuổi Tỵ cần chú ý những triệu chứng như cơ thể suy nhược, ăn uống cần đủ chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bạn cần biết đầu tư thế nào đúng cách, nhất là mặt sức khỏe. Bản mệnh cần hạn chế mọi loại đồ uống có cồn và sử dụng chất kích thích như thuốc lá,... Ngoài ra, việc đi ngủ đúng giờ giấc còn có thể đảm bảo cho gan hoạt động tốt trở lại.

Tuổi Mùi

Sức khỏe nên chú ý những triệu chứng về tim, máu. Những dấu hiệu không tốt có khả năng tiềm tàng những bất ổn nếu bạn không thay đổi thái độ qua loa, thiếu trân trọng cơ thể mình.

Tuổi Thân

Để cải thiện sức khỏe, người tuổi Thân nên ăn táo đỏ. dân gian thường nói “ Ngày ngày ăn táo đỏ, trẻ mãi không già”. Quả thật như vậy, trong táo đỏ có rất nhiều dưỡng chất giúp hoạt huyết bổ máu.

Tuổi Dậu

Hỏa khí vượng dự báo bản mệnh cần phải lưu tâm đến sức khỏe. Người đang ốm bệnh thì nên duy trì việc uống thuốc đầy đủ. Ngoài ra, theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương tại vị trí ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan.

Hỏa khí vượng dự báo bản mệnh cần phải lưu tâm đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hỏa khí vượng khiến tinh thần của bản mệnh không được tốt, việc này không hề tốt cho những ai đang có bệnh sẵn. Con giáp này nên hiểu rằng ngoài bệnh trên cơ thể thì còn có tâm bệnh, khi có tin thần lạc quan thì cũng sẽ nhanh khỏi bệnh hơn.

Tuổi Hợi

Bạn cần giữ cho tinh thần thư thái. Ăn uống điều độ và tránh tà khí xâm nhập. Phàm chuyện gì cũng phải kiên định, có lòng tin. Sinh hoạt điều độ, ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Ăn đồ ít béo, ít muối, tránh rượu chè và trà đặc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.