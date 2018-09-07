Số trời an bài: phụ nữ sinh vào 3 ngày âm lịch này cả đời sang giàu phú quý, được chồng chiều như bà hoàng

Tâm linh - Tử vi 07/09/2018 12:27

Được chồng thương yêu nuông chiều, cuộc sống vật chất sung túc đủ đầy chính là  những phúc lành mà phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch sau có được.

Là phụ nữ, nếu sinh vào một trong ba ngày âm lịch dưới đây bạn chắc chắn nắm trong tay tiền tỷ, chồng cưng yêu chiều chuộng cả đời.

Số trời an bài: phụ nữ sinh vào 3 ngày âm lịch này cả đời sang giàu phú quý, được chồng chiều như bà hoàng - Ảnh 1
Nàng cứ một mình đương đầu, một mình khẳng định bản thân và miệt mài lao động nên chưa đến ngưỡng 30 đã có trong tay sự nghiệp vững vàng, tiền chất đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 1 âm lịch

Những phụ nữ sinh ngày 1 âm lịch là người cá tính, khôn ngoan và chưa bao giờ đầu hàng số phận. Dù được sinh ra trong gia đình sung túc nhưng mẫu phụ nữ này không ỷ lại vào bố mẹ, càng không cậy nhờ tiền bạc của người thân. Nàng cứ một mình đương đầu, một mình khẳng định bản thân và miệt mài lao động nên chưa đến ngưỡng 30 đã có trong tay sự nghiệp vững vàng, tiền chất đầy nhà.

Vì bản lĩnh, độc lập nên cô nàng sinh ngày mồng 1 âm lịch được rất nhiều đàn ông đem lòng yêu thương, theo đuổi. Sau khi kết hôn, họ sẽ có hôn nhân viên mãn ấm êm, được chồng cưng chiều như bà hoàng.

Số trời an bài: phụ nữ sinh vào 3 ngày âm lịch này cả đời sang giàu phú quý, được chồng chiều như bà hoàng - Ảnh 2
Số 4 là con số mang lại may mắn cho nữ nhân, ai sinh ngày này không chỉ cả đời giàu sang, an nhàn hưởng phúc mà còn mang lại phúc phần cho gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 4 âm lịch

Nhiều người vẫn tưởng số 4 đọc theo hán âm là tứ, cùng vần với tử thì sẽ khiến chủ nhân xui xẻo nhưng theo thuyết tử vi tướng số thì không phải vậy. Số 4 là con số mang lại may mắn cho nữ nhân, ai sinh ngày này không chỉ cả đời giàu sang, an nhàn hưởng phúc mà còn mang lại phúc phần cho gia đình mình.

Đàn ông nào lấy được phụ nữ sinh ngày 4 âm lịch như rước được hũ vàng vào nhà, dù đang nghèo mạt kiếp cũng phất lên làm đại gia chỉ sau một đêm. Thế nên, đàn bà khác nằm mơ cũng không thể chen chân vào hôn nhân của mẫu phụ nữ này.

Số trời an bài: phụ nữ sinh vào 3 ngày âm lịch này cả đời sang giàu phú quý, được chồng chiều như bà hoàng - Ảnh 3
Phụ nữ sinh ngày 15 âm lịch càng về hậu vận càng hưng thịnh, đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 15 âm lịch

Nếu sinh này 15 âm lịch, phụ nữ chẳng cần bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng cả đời hưởng vinh hoa phú quý, không biết khổ là gì. Có được điều ấy ngoài phúc phần trời cho còn nhờ vào sự tinh anh, khôn khéo và biết cách đối nhân xử thế của họ.

Phụ nữ sinh ngày 15 âm lịch càng về hậu vận càng hưng thịnh, đếm tiền sái tay. Chồng của họ càng về già càng đội vợ lên đầu, say như điếu đổ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Là phụ nữ nếu mũm mĩm đôi chút thì xin chúc mừng, bạn đang sở hữu nét phúc tướng trời ban, giàu sang tột đỉnh, may mắn ngút trời.

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