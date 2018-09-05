Trời sinh phúc tướng, 3 con giáp này càng mũm mĩm càng giàu có, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 05/09/2018 11:55

Là phụ nữ nếu mũm mĩm đôi chút thì xin chúc mừng, bạn đang sở hữu nét phúc tướng trời ban, giàu sang tột đỉnh, may mắn ngút trời.

Thay vì ra sức giảm cân, 3 con giáp sau hãy mừng thầm vì mình đang sở hữu thân hình đầy đặn vì đây chính là lộc trời ban, giúp chủ nhân phát tài, phất lên như diều gặp gió.

Trời sinh phúc tướng, 3 con giáp này càng mũm mĩm càng giàu có, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà - Ảnh 1
Ngọ không chỉ giúp họ tự làm đại gia mà còn vượng phu ích tử, ai lấy được gia đình hưng thịnh, làm ăn suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo nhân tướng học, người tuổi Ngọ nếu càng mập mạp, mũm mĩm càng sung túc an nhàn. Phúc đức của Ngọ không chỉ giúp họ tự làm đại gia mà còn vượng phu ích tử, ai lấy được gia đình hưng thịnh, làm ăn suôn sẻ.

Ngọ là con giáp ưa thích sự khám phá, luôn muốn chinh phục những đỉnh cao nên cuộc đời họ chưa bao giờ dậm chân tại chỗ mà luôn tiến về phía trước. Nhờ đức tính này nên chẳng cần bước sang tuổi 30 Ngọ đã có trong tay sự nghiệp vững vàng. Tiền chui vào túi ào ào như thác đổ, muốn nghèo cũng không được chắc chắn là tương lai gần dành cho Ngọ.

Trời sinh phúc tướng, 3 con giáp này càng mũm mĩm càng giàu có, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà - Ảnh 2
Dù bị trù dập, ganh ghét Dần vẫn cứ thế mà thành công, giàu càng giàu, sang càng sang, sung sướng hết phần thiên hạ  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần là người kiên định, thông minh và luôn đủ quyết đoán trong mọi việc. Với chuyện tình cảm, dù yêu thương đến mấy Dần cũng không lụy tình, với chuyện công việc Dần không bao giờ để người khác qua mặt hay lợi dụng mình và luôn dốc toàn tâm toàn ý cống hiến.

Với một thân hình đầy đặn, khỏe mạnh Dần sẽ dư sức đương đầu với mọi khó khăn, thách thức của cuộc đời. Dù bị trù dập, ganh ghét Dần vẫn cứ thế mà thành công, giàu càng giàu, sang càng sang, sung sướng hết phần thiên hạ.

Trời sinh phúc tướng, 3 con giáp này càng mũm mĩm càng giàu có, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà - Ảnh 3
Sau khi kết hôn Sửu chớ dại giảm cân bởi bạn càng mũm mĩm chồng làm ăn càng phát đạt, của nả đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Số trời đã định, Sửu càng tròn trịa, đầy đặn càng rước thêm nhiều phúc khí vào mình. Họ không chỉ có sự cần cù chăm chỉ mà còn biết cách đối đãi với người khác nên tích được rất nhiều công đức, phúc lành cho mình.

Sau khi kết hôn Sửu chớ dại giảm cân bởi bạn càng mũm mĩm chồng làm ăn càng phát đạt, của nả đầy nhà. Gia đình của Sửu hạnh phúc viên mãn, con cái ngoan ngoãn khiến ai cũng hờn ghen.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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