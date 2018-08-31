Top con giáp thu nhập cực khủng, tăng lương chóng mặt trong 15 ngày tới

3 con giáp sau sẽ có tiền tài, danh vọng, tình duyên đều thăng hoa rực rỡ trong 15 ngày tới.

Con giáp này sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức, được cấp trên đề bạt lên vị trí cao hơn với mức lương đáng ngưỡng mộ. Nếu biết nắm bắt vận may, Tý còn vươn xa hơn nữa trên con đường công danh của mình.

Tý là con giáp thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên rất dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, những tháng trước vận số của Tý không như ý, khiến họ gặp phải vô số xui xẻo, thất bại trăm bề. Đừng lo, trong 15 ngày tới, nhờ được bề trên nâng đỡ Tý sẽ một bước lên tiên, công thành danh toại.

Muốn gì được nấy, kiếm tiền dễ như trở bàn tay chắc chắn là những điều Ngọ có được trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vì bị hung tinh áp chế nên thời gian qua gia đình Ngọ gặp phải không ít những điều xui rủi, công việc trì trệ khiến tài chính của họ khá khó khăn, chật vật.

Ngọ đừng vội nản lòng, bởi trong nửa tháng tới sẽ có sao Thiên Hỷ chiếu mệnh, khiến may mắn cứ ập vào đầu con giáp này tới tấp. Muốn gì được nấy, kiếm tiền dễ như trở bàn tay chắc chắn là những điều Ngọ có được trong thời điểm này.

Con giáp này còn may mắn đến mức có thể sẽ trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm khiến ai cũng ganh tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những điều không như ý sẽ lùi về phía sau, nhường chỗ cho tiền tài, vàng bạc chảy vào nhà người tuổi Sửu ào ào như thác đổ. Dù hiện tại có vất vả khôn cùng thì 15 ngày tới Sửu cũng làm đâu thắng đó, công việc suôn sẻ, thuận lợi bất ngờ.

Thậm chí, con giáp này còn may mắn đến mức có thể sẽ trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm khiến ai cũng ganh tỵ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.