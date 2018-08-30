Qua tháng cô hồn, 3 con giáp này tha hồ nhận tin vui, tiền tài phú quý gõ cửa tới tấp

Nhờ ăn ở hiền lành, phúc đức hơn người nên chỉ cần vượt qua tháng cô hồn những con giáp sau sẽ được trời bù đắp cho vô số may mắn, tiền chất đầy nhà.

Có được thành công ấy ngoài việc được bề trên ưu ái còn nhờ vào sự thông minh, khôn khéo và sự nhẫn nại trước chông chênh, gian khó của Dậu. Nếu cứ giữ vững niềm tin, cầu tiến không ngừng thì càng về hậu vận Dậu càng sung túc, an nhàn.

Nếu trong tháng cô hồn người tuổi Dậu gặp vô số vận đen, công việc trì trệ, trục trặc chuyện tình cảm thì bước sang tháng 8 âm lịch họ lại may mắn vô cùng. Ngoài việc thu nhập được cải thiện Dậu còn được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn, giúp bạn tìm được chỗ đứng vững vàng trong sự nghiệp. Từ đây, Dậu muốn “hô mưa gọi gió” đều dễ như trở bàn tay, chẳng mấy chốc mà giàu.

Bước sang tháng mới nhờ được cát tinh phù trợ Hợi càng làm càng thành công, càng kinh doanh càng phát đạt khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Hợi

Hợi là con giáp sống tình cảm, chân thành, luôn ra sức giúp đỡ người khác khi họ khốn khó, gặp điều bất hạnh. Dẫu là mối quan hệ thân quen hay với người dưng nước lã Hợi đều hết lòng nên được quý nhân phù trợ, tích được rất nhiều công đức.

Nếu tháng cô hồn, những người khác phải đối mặt với rất nhiều vận hạn thì Hợi vẫn cứ may mắn, sung sướng như thường. Thế nên, bước sang tháng mới nhờ được cát tinh phù trợ Hợi càng làm càng thành công, càng kinh doanh càng phát đạt khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tiền sẽ chảy vào nhà Sửu ào ào như thác đổ, khiến họ đếm sái tay vẫn không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Sửu

Qua lễ Vu Lan, người tuổi Sửu sẽ nô nức nhận tin vui, từ tài lộc, công danh cho đến tình duyên. Thời điểm này, tiền sẽ chảy vào nhà Sửu ào ào như thác đổ, khiến họ đếm sái tay vẫn không xuể. Công việc của Sửu cũng thuận lợi bất ngờ, làm đâu thắng đó, phát tài phát lộc.

Càng về cuối năm Mậu Tuất cuộc sống vật chất của Sửu càng khiến người khác ganh tỵ. Có trong tay khối tài sản kếch xù, gia đình hạnh phúc ấm êm giúp Sửu càng vững vàng gầy dựng sự nghiệp, càng già càng sung túc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.