3 con giáp sướng hơn tiên, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi tiền cũng ùn ùn bay vào túi trong tháng 9

Tâm linh - Tử vi 02/09/2018 10:30

Bước sang tháng 9, vận may sẽ ập xuống đầu lộp độp khiến 3 con giáp này dù chẳng muốn cũng phải hốt hết tiền hốt bạc trong thiên hạ về nhà mình.

Theo thuyết tử vi tướng số, trong tháng 9 này những con giáp sau sẽ sung sướng hết phần thiên hạ, chẳng cần cật lực kiếm tiền thì tiền cũng tự tìm đến họ.

3 con giáp sướng hơn tiên, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi tiền cũng ùn ùn bay vào túi trong tháng 9 - Ảnh 1
Chỉ cần những tháng cuối năm thôi Tỵ đã dư sức kiếm được số tiền khủng, giúp họ đổi đời ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nửa đầu năm 2018 Tỵ gặp phải rất nhiều vận hạn khiến họ làm đâu thua đó, xui xẻo đủ đường. Vừa túng thiếu tiền bạc, vừa lận đận tình duyên. Những áp lực trong cuộc sống cứ đổ dồn xuống đầu Tỵ, làm họ chật vật vô cùng.

Tuy nhiên, chỉ cần bước sang tháng 9 cuộc đời Tỵ sẽ bước sang một trang mới. Tài khí, tài phú của Tỵ sẽ tăng không ngừng, đã giàu lại còn sang, đã thành công lại càng thịnh vượng. Nếu muốn buôn bán kinh doanh hay thử sức mình ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ vàng để Tỵ dấn thân. Hãy yên tâm, chỉ cần những tháng cuối năm thôi Tỵ đã dư sức kiếm được số tiền khủng, giúp họ đổi đời ngoạn mục.

3 con giáp sướng hơn tiên, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi tiền cũng ùn ùn bay vào túi trong tháng 9 - Ảnh 2
Vận may sẽ ập xuống đầu Dần lộp độp, làm con giáp này dù chẳng muốn cũng phải hốt hết tiền hốt bạc trong thiên hạ về nhà mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp cá tính, kiên định và luôn nhìn thấy cơ hội kiếm tiền trước mắt mình. Với Dần, trên đời này không có việc gì là khó khăn, là không thể làm được, chỉ là họ có muốn làm nó hay không. Sự quyết liệt ấy chính là bệ phóng giúp Dần luôn làm chủ đời mình, hoạch định từng đường đi nước bước rõ ràng cho sự nghiệp của mình.

Trong tháng 9 này, vận may sẽ ập xuống đầu Dần lộp độp, làm con giáp này dù chẳng muốn cũng phải hốt hết tiền hốt bạc trong thiên hạ về nhà mình.

3 con giáp sướng hơn tiên, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi tiền cũng ùn ùn bay vào túi trong tháng 9 - Ảnh 3
Càng về cuối năm số dư trong tài khoản của Dậu càng tăng nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tăng lương thăng chức, khẳng định được vị thế của mình chốn công sở chính là thành công lớn nhất của người tuổi Dậu trong tháng 9 này. Từ đây, con giáp này sẽ thỏa sức tung hoành, làm gì cũng thành công suôn sẻ. Dù là nhiệm vụ khó khăn đến mức nào Dậu cũng dễ dàng hoàn thành ngoài sức mong đợi nên càng về cuối năm số dư trong tài khoản của Dậu càng tăng nhanh đến chóng mặt.

Dậu hãy yên tâm, mức lương thưởng của tết này của bạn khủng đến mức nhiều hơn cả lương cả năm cộng lại. Gia đình sung túc, ăn tết thật lớn là niềm vui đắt giá của Dậu trong năm nay.

*Thông tin  chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top con giáp thu nhập cực khủng, tăng lương chóng mặt trong 15 ngày tới

Top con giáp thu nhập cực khủng, tăng lương chóng mặt trong 15 ngày tới

Chẳng cần chiêu tài cầu lộc, những con giáp sau cứ thế mà giàu, sung sướng đủ đường khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp giàu có con giáp may mắn top con giáp tháng 9/2018

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng