3 con giáp sướng hơn tiên, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi tiền cũng ùn ùn bay vào túi trong tháng 9

Theo thuyết tử vi tướng số, trong tháng 9 này những con giáp sau sẽ sung sướng hết phần thiên hạ, chẳng cần cật lực kiếm tiền thì tiền cũng tự tìm đến họ.

Tuy nhiên, chỉ cần bước sang tháng 9 cuộc đời Tỵ sẽ bước sang một trang mới. Tài khí, tài phú của Tỵ sẽ tăng không ngừng, đã giàu lại còn sang, đã thành công lại càng thịnh vượng. Nếu muốn buôn bán kinh doanh hay thử sức mình ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ vàng để Tỵ dấn thân. Hãy yên tâm, chỉ cần những tháng cuối năm thôi Tỵ đã dư sức kiếm được số tiền khủng, giúp họ đổi đời ngoạn mục.

Nửa đầu năm 2018 Tỵ gặp phải rất nhiều vận hạn khiến họ làm đâu thua đó, xui xẻo đủ đường. Vừa túng thiếu tiền bạc, vừa lận đận tình duyên. Những áp lực trong cuộc sống cứ đổ dồn xuống đầu Tỵ, làm họ chật vật vô cùng.

Vận may sẽ ập xuống đầu Dần lộp độp, làm con giáp này dù chẳng muốn cũng phải hốt hết tiền hốt bạc trong thiên hạ về nhà mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp cá tính, kiên định và luôn nhìn thấy cơ hội kiếm tiền trước mắt mình. Với Dần, trên đời này không có việc gì là khó khăn, là không thể làm được, chỉ là họ có muốn làm nó hay không. Sự quyết liệt ấy chính là bệ phóng giúp Dần luôn làm chủ đời mình, hoạch định từng đường đi nước bước rõ ràng cho sự nghiệp của mình.

Trong tháng 9 này, vận may sẽ ập xuống đầu Dần lộp độp, làm con giáp này dù chẳng muốn cũng phải hốt hết tiền hốt bạc trong thiên hạ về nhà mình.

Càng về cuối năm số dư trong tài khoản của Dậu càng tăng nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tăng lương thăng chức, khẳng định được vị thế của mình chốn công sở chính là thành công lớn nhất của người tuổi Dậu trong tháng 9 này. Từ đây, con giáp này sẽ thỏa sức tung hoành, làm gì cũng thành công suôn sẻ. Dù là nhiệm vụ khó khăn đến mức nào Dậu cũng dễ dàng hoàn thành ngoài sức mong đợi nên càng về cuối năm số dư trong tài khoản của Dậu càng tăng nhanh đến chóng mặt.

Dậu hãy yên tâm, mức lương thưởng của tết này của bạn khủng đến mức nhiều hơn cả lương cả năm cộng lại. Gia đình sung túc, ăn tết thật lớn là niềm vui đắt giá của Dậu trong năm nay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.