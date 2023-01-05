Số Trời đã định, từ 15/12 đến 18/12 âm lịch giàu sang khó tránh: 3 con giáp ăn lộc nhà Trời, nhận may mắn lớn, của cải về tay liên tục, làm ăn tấn tới, tiền vàng tràn rương

Từ 15/12 đến 18/12 âm lịch tuổi Dậu có thể đón lộc về không ngớt luôn đó. Con giáp này được Thần Tài che chở nên chuyện làm ăn kinh doanh cực kỳ phát đạt.

Tốt nhất lúc này bản mệnh nên lánh mặt người tuổi Tý để tránh những chuyện xui xẻo xảy ra, tiền không kiếm được còn dễ bị hao tài.

Thời điểm này, cơn mưa tài lộc bắt đầu thực sự ập đến với người tuổi Dậu. Con giáp này làm ăn buôn bán cực kỳ thuận lợi. Có nhiều cơ hội kết hợp làm ăn, bản mệnh có thể cân nhắc để chọn lựa đối tác phù hợp với mục tiêu phát triển của mình.

Tuổi Thân

Từ 15/12 đến 18/12 âm lịch là thời điểm người tuổi Thân “chạy nước rút” để hoàn thành những mục tiêu mới. Con giáp này sẽ tập trung tối đa vào công việc và cải thiện tài chính. Tam hợp Thân – Tý – Thìn tiếp tục mang tới vận khí cát lành cho những chú khỉ. Người tuổi Thân sẽ có sự bứt phá ngoạn mục về cả sự nghiệp và tiền tài trong thời gian này.

Về vận trình công danh, người tuổi Thân thăng tiến thuận lợi. Đường quan lộ rộng mở vô cùng, con giáp này suôn sẻ thăng chức tăng lương. Dù có đối thủ cạnh tranh, con giáp này cũng chiến thắng bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Không những thế, nhờ Cát Tinh cao chiếu, Thân còn may mắn phát tài.

Bản mệnh của người tuổi này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về mặt tài chính. Điểm sáng lớn nhất là thu nhập tới từ các công việc phụ. Các khoản thu đổ về dồn dập làm người tuổi Thân càng sung túc, giàu sang. Bạn còn được hoàn trả một món nợ lớn, khiến tài khoản tăng dư chóng mặt.

Tuổi Tỵ

Từ 15/12 đến 18/12 âm lịch tài vận của người tuổi Tỵ hùng hậu, phong phúc. Bạn tỏ ra độ lượng và hào phóng trong chuyện chi tiêu, mua sắm. Mặc dù làm được nhiều nhưng con giáp này chi cũng nhiều. Lại thêm ưu điểm hiếu thuận, biết lo nghĩ cho gia đình nên việc mua sắm tuần này chủ yếu là dành cho gia đình.

Vì thói quen chi tiêu xa xỉ nên bạn ít khi liếc mắt tới những vật phẩm "đại hạ giá" ngoài đường phố. Bạn luôn cho rằng đồ xa xỉ mới đủ tư cách biểu hiện giá trị bản thân mình. Một phần cũng bởi bạn kiếm nhiều và thu hoạch nhiều nên đôi khi bạn khá vô tư vô lo trong chuyện tiêu tiền.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn khó khăn nên Tỵ không nên vung tay quá trán. Hãy biết kiểm soát chi tiêu cho hợp lý hơn để không bị rơi vào tình thế khó khăn.

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