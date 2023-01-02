Đầu năm đầu tháng tưởng ngồi mát ăn bát vàng nào ngờ sóng gió bủa vây, 3 con giáp khó thoát vận đen, thị phi vướng vào người, tiểu nhân âm thầm gài bẫy hạ bệ làm ăn

Tâm linh - Tử vi 02/01/2023 07:40

Đầu năm đầu tháng lại vướng gian truân, 3 con giáp này dễ gặp xui xẻo, công việc đột nhiên trì trệ khiến lòng bất an.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết người tuổi Tuất là một trong những con giáp xui xẻo trong đầu năm đầu tháng mới. Bạn nhận ra rằng có khá nhiều việc không đi theo kế hoạch dù mình đã có sự chuẩn bị từ sớm.

Đầu năm đầu tháng tưởng ngồi mát ăn bát vàng nào ngờ sóng gió bủa vây, 3 con giáp khó thoát vận đen, thị phi vướng vào người, tiểu nhân âm thầm gài bẫy hạ bệ làm ăn - Ảnh 1

Tình hình tài chính của con giáp này cũng suy giảm ít nhiều. Những người tuổi Tuất có thể tốn khá nhiều tiền cho những khoản chi tiêu dù chỉ là lặt vặt. Trong thời điểm này, bạn cần phải thật lý trí để điều chỉnh mọi thứ trở về trạng thái cân bằng giúp mọi vận xui sẽ qua đi.

Lời khuyên cho tuổi Tuất là nên thận trọng trong mọi việc để không rơi vào cái bẫy của người khác, khiến cho tiền bạc thất thoát, công việc khó lòng phát triển như mong muốn.

Tuổi Dần

Đầu năm đầu tháng sẽ có nhiều thách thức nhưng lại chính là cơ hội để con giáp tuổi Dần thể hiện sức sống và bản lĩnh mãnh liệt của mình. Bản mệnh là người tài hoa, hiểu biết nên được nhiều người nể trọng nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người ghen ghét. Vì thế, đi đâu cũng phải giữ vẻ khiêm tốn nếu không muốn gặp rắc rối.

Rất nhiều người tuổi Dần trong tháng này có thể đạt được những mục tiêu sự nghiệp mà mình đã theo đuổi từ lâu. Những ai làm kinh doanh nhờ sự nhanh nhạy của mình mà có thể thu được lợi nhuận lớn, kéo theo những thay đổi tích cực trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tất yếu bên cạnh đó sẽ đi kèm thách thức về thời gian.

Đầu năm đầu tháng tưởng ngồi mát ăn bát vàng nào ngờ sóng gió bủa vây, 3 con giáp khó thoát vận đen, thị phi vướng vào người, tiểu nhân âm thầm gài bẫy hạ bệ làm ăn - Ảnh 2

Bạn nên thận trọng trong chi tiêu, tránh phung phí. Tháng này người tuổi Dần có xu hướng mua sắm tùy hứng, không có kế hoạch. Nếu muốn mua những món đồ công nghệ đắt tiền thì bạn nên lên kế hoạch trước đó vài tháng để biết mỗi tháng bạn sẽ phải để dành bao nhiêu. Việc này rất tốt để tránh cho việc bạn đột ngột chi một khoản lớn, gây khó khăn cho tình hình tài chính của mình trong ngắn hạn.

Tính tình nóng nảy của bản mệnh trong thời gian này là nguyên nhân gây ra rạn nứt các mối quan hệ bao gồm cả với người thân hay với một nửa của mình. Có thể con giáp tuổi Dần cho rằng đó là tính cách của mình nên mọi người phải chấp nhận, thế nhưng nếu bạn không nhận ra sai lầm thì rất khó sửa đổi.

Ngoài ra, tháng mới không nên tập trung hướng ra bên ngoài làm gì, điều bạn cần cải thiện mối quan hệ với gia đình, giải quyết các tình huống căng thẳng, gây mâu thuẫn với những người thân.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có nguy cơ đụng độ tiểu nhân vào đầu năm đầu tháng này. Hãy nhớ rằng tiểu nhân cũng chỉ chờ tới lúc bạn đánh mất bình tĩnh như vậy để đâm chọc, gây khó dễ. Cả giận sẽ mất khôn, khi bạn không thể kiểm soát được những lời nói và hành động của mình cũng là lúc tai họa ập tới. Vậy nên hãy thật sự thận trọng với mọi việc mình làm trong thời điểm hung vận quá lớn như này.

Đầu năm đầu tháng tưởng ngồi mát ăn bát vàng nào ngờ sóng gió bủa vây, 3 con giáp khó thoát vận đen, thị phi vướng vào người, tiểu nhân âm thầm gài bẫy hạ bệ làm ăn - Ảnh 3

Dù bạn vẫn luôn cố giữ thái độ dĩ hòa vi quý, tránh xa thị phi và mặc kệ lời đàm tiếu nhưng có lẽ giới hạn của bạn đã bị thử thách quá nhiều nên đây lại là thời điểm bạn sẽ vùng dậy thể hiện bản lĩnh của mình. Nếu bạn hành động cảm tính, không kiểm soát được cảm xúc của mình, rắc rối mà bạn phải đối mặt sẽ càng lớn hơn và bạn cũng sẽ đánh mất lợi thế sẵn có.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau đêm nay, 3 tuổi chạm tay cúp vàng, giàu sang nức tiếng, làm 1 lời 100, tiền quyền về tay, phất nhanh như vũ bão

Sau đêm nay, 3 tuổi chạm tay cúp vàng, giàu sang nức tiếng, làm 1 lời 100, tiền quyền về tay, phất nhanh như vũ bão

3 con giáp may mắn chờ qua đêm nay sẽ có cơ hội đổi vận bứt tốc, làm giàu nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi đầu tháng 1/2023 tử vi 12 con giáp 3 con giáp gặp xui tử vi tuần mới 12 con giáp tử vi ngày 2/1/2023

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch