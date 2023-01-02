Đầu năm đầu tháng tưởng ngồi mát ăn bát vàng nào ngờ sóng gió bủa vây, 3 con giáp khó thoát vận đen, thị phi vướng vào người, tiểu nhân âm thầm gài bẫy hạ bệ làm ăn

Tử vi cho biết người tuổi Tuất là một trong những con giáp xui xẻo trong đầu năm đầu tháng mới. Bạn nhận ra rằng có khá nhiều việc không đi theo kế hoạch dù mình đã có sự chuẩn bị từ sớm.

Tình hình tài chính của con giáp này cũng suy giảm ít nhiều. Những người tuổi Tuất có thể tốn khá nhiều tiền cho những khoản chi tiêu dù chỉ là lặt vặt. Trong thời điểm này, bạn cần phải thật lý trí để điều chỉnh mọi thứ trở về trạng thái cân bằng giúp mọi vận xui sẽ qua đi.

Lời khuyên cho tuổi Tuất là nên thận trọng trong mọi việc để không rơi vào cái bẫy của người khác, khiến cho tiền bạc thất thoát, công việc khó lòng phát triển như mong muốn.

Tuổi Dần

Đầu năm đầu tháng sẽ có nhiều thách thức nhưng lại chính là cơ hội để con giáp tuổi Dần thể hiện sức sống và bản lĩnh mãnh liệt của mình. Bản mệnh là người tài hoa, hiểu biết nên được nhiều người nể trọng nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người ghen ghét. Vì thế, đi đâu cũng phải giữ vẻ khiêm tốn nếu không muốn gặp rắc rối.

Rất nhiều người tuổi Dần trong tháng này có thể đạt được những mục tiêu sự nghiệp mà mình đã theo đuổi từ lâu. Những ai làm kinh doanh nhờ sự nhanh nhạy của mình mà có thể thu được lợi nhuận lớn, kéo theo những thay đổi tích cực trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tất yếu bên cạnh đó sẽ đi kèm thách thức về thời gian.

Bạn nên thận trọng trong chi tiêu, tránh phung phí. Tháng này người tuổi Dần có xu hướng mua sắm tùy hứng, không có kế hoạch. Nếu muốn mua những món đồ công nghệ đắt tiền thì bạn nên lên kế hoạch trước đó vài tháng để biết mỗi tháng bạn sẽ phải để dành bao nhiêu. Việc này rất tốt để tránh cho việc bạn đột ngột chi một khoản lớn, gây khó khăn cho tình hình tài chính của mình trong ngắn hạn.

Tính tình nóng nảy của bản mệnh trong thời gian này là nguyên nhân gây ra rạn nứt các mối quan hệ bao gồm cả với người thân hay với một nửa của mình. Có thể con giáp tuổi Dần cho rằng đó là tính cách của mình nên mọi người phải chấp nhận, thế nhưng nếu bạn không nhận ra sai lầm thì rất khó sửa đổi.

Ngoài ra, tháng mới không nên tập trung hướng ra bên ngoài làm gì, điều bạn cần cải thiện mối quan hệ với gia đình, giải quyết các tình huống căng thẳng, gây mâu thuẫn với những người thân.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có nguy cơ đụng độ tiểu nhân vào đầu năm đầu tháng này. Hãy nhớ rằng tiểu nhân cũng chỉ chờ tới lúc bạn đánh mất bình tĩnh như vậy để đâm chọc, gây khó dễ. Cả giận sẽ mất khôn, khi bạn không thể kiểm soát được những lời nói và hành động của mình cũng là lúc tai họa ập tới. Vậy nên hãy thật sự thận trọng với mọi việc mình làm trong thời điểm hung vận quá lớn như này.

Dù bạn vẫn luôn cố giữ thái độ dĩ hòa vi quý, tránh xa thị phi và mặc kệ lời đàm tiếu nhưng có lẽ giới hạn của bạn đã bị thử thách quá nhiều nên đây lại là thời điểm bạn sẽ vùng dậy thể hiện bản lĩnh của mình. Nếu bạn hành động cảm tính, không kiểm soát được cảm xúc của mình, rắc rối mà bạn phải đối mặt sẽ càng lớn hơn và bạn cũng sẽ đánh mất lợi thế sẵn có.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.