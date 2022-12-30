3 tuổi đại hạn cuối năm Nhâm Dần, vận xui 'xích chân' làm mãi chẳng có của, Tam Tai chồng Thái Tuế khổ đủ đường, tai ương âm thầm ghé đến

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân thực sự khó khăn khi mọi chuyện diễn ra không như ý muốn, hung tinh xuất hiện còn đem đến những tin không mấy vui vẻ do vận khí sa sút.

Công việc cũng như các mối quan hệ gặp nhiều bất đồng, đôi bên thường xuyên bất đồng ý kiến mà giảm tiến độ làm việc, hậu quả công việc để lại nhiều vết sạn lớn, thậm chí bạn còn phải trả giá bằng tiền.

Thiên Tài nhắc nhở con giáp Thân nên hành động lý trí hơn, tránh làm việc theo cảm xúc mà lấn át sự công tâm, tỉnh táo. Tiền bạc không dễ kiếm nhưng lại có hàng trăm khoản phải chi tiêu khiến bản mệnh vô cùng lao đao, hoang mang.

Càng gần cuối năm càng nên cẩn trọng khi bắt tay vào làm các dự án đầu tư, kinh doanh, cơ hội tuy không thể bỏ lỡ nhưng đừng mù quáng biến mình trở nên sa sút nhân cách.

Tuổi Thìn

Trong năm 2023, tuổi Thìn gặp hạn Tam Tai nên vận trình được dự báo là sẽ khó khăn, trắc trở.

Ngoài ra, do Mão - Thìn tương hại nên tuổi Thìn còn phạm Hại Thái Tuế. Chuyện tình cảm trong năm của tuổi Thìn được dự báo là gặp phải họa tiểu tam, nhân duyên dễ bị sứt mẻ dẫn đến việc chia tay.

Bản mệnh cần cẩn trọng với những mối quan hệ xung quanh mình, đề phòng tiểu nhân hãm hại, bạn bè bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tiền tốn của...

Tuổi Thìn cũng được khuyên là nên hạn chế đi lại, cẩn thận khi tham gia giao thông, chú ý bảo vệ sức khỏe.

Con giáp này nên cân nhắc khi tham gia các dự án làm ăn. Thời gian này, tốt nhất không nên dốc nhiều tiền vào đầu tư.

Tuổi Dần

Đại đa số người tuổi Dần rơi vào cảnh lao tâm khổ tứ, thay đổi liên tục về tư tưởng, nhất là vào cuối năm 2022 này, chủ yếu là do công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, khó được suôn sẻ ngay từ đầu.

Bạn cần kiên định với định hướng của mình, “chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Hãy tự nhắc nhở bản thân “vạn sự khởi đầu nan”, nhưng một khi “đầu xuôi” thì đuôi sẽ lọt. Điều cần lưu ý, thời điểm cuối năm 2022 này là người tuổi Dần hạn chế việc chung đụng hợp tác làm ăn, đặc biệt là với những đối tượng mình chưa thực sự hiểu rõ để tránh các mâu thuẫn, kiện cáo và bất lợi ngoài ý muốn. Tốt nhất con giáp này nên cố gắng làm mọi việc bằng sức của mình, công tư phân minh để tránh thị phi, điều tiếng.

Tài lộc năm 2022 của tuổi Dần vốn đã kém sắc, bạn không phải không làm ra tiền, nhưng tiền làm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu cho cuộc sống và công việc làm ăn, vì vậy mà khó để dành ra được những khoản tiết kiệm đề phòng sự cố bất ngờ.

Thời điểm này, người làm ăn kinh doanh nên thay đổi những suy nghĩ đã cũ kĩ, lối mòn để tìm hiểu nhiều hơn về các kênh đầu tư khác nhau, chứ không nên chỉ tập trung vào một nguồn thu nhập từ công việc chính.

Trong năm có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà. Trước khi đưa ra quyết định hợp tác làm ăn nên xác minh rõ đối tượng, chớ lơ là, tin tưởng người khác mù quáng.

Vận trình tình duyên của người tuổi Dần không được tốt trong năm 2022 này. Bạn cần phải tự nhìn nhận lại bản thân, thay đổi những khuyết điểm của bản thân chứ đừng vội đổ lỗi cho người này người khác.

Với những người đã lập gia đình, gia đạo bất ổn xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền, vợ chồng con cái thường xuyên cãi vã. Tình cảm của những người độc thân cũng không mấy thuận lợi, dù vẫn có cơ hội hẹn hò hoặc thông qua mai mối nhưng chỉ duy trì mối quan hệ ngắn hạn, khó có kết quả.

Các cặp đôi đang yêu nếu tính chuyện cưới gả e rằng khó đạt được kết quả viên mãn trong năm nay. Hai bạn có thể không nhận được sự đồng ý của người thân trong gia đình. Tuy nhiên, chính vào những lúc như vậy, bạn lại càng cần bình tĩnh tìm cách thuyết phục người thân hơn là phản kháng kịch liệt kẻo hậu họa khôn lường.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.