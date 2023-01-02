Tuần đầu tiên tháng 1 năm mới, top 3 con giáp được quý nhân đặc biệt ưu ái, công việc không ngừng tăng tiến, tiền bạc liên tục đổ về, giàu sang phú quý, có nhà có xe

Con giáp này làm việc gì cũng chân thành thật thà, tốt bụng, đi đâu cũng có nhiều mối quan hệ tốt. Tính tình này giúp cho họ có được cảm tình của những người đồng nghiệp và cấp trên của mình.

Công việc trong tuần đầu tiên của tháng 1 cực kì hanh thông, làm việc gì cũng ổn. Từ việc kinh doanh đến việc công ty, Mão đều khẳng định thương hiệu bản thân. Vì vậy mà cấp trên đang có ý cất nhắc bạn, để giữ chân bạn. Một nhân tài như bạn thực sự để tuột khỏi công ty là điều thiệt thòi.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người cầu tiến, họ không ngừng cố gắng, nắm bắt mọi thời cơ thuận lợi trong cuộc sống để vươn đến đẳng cấp thượng lưu nhiều người ngưỡng mộ.

Đa số người tuổi Dậu đều thông minh, tài giỏi nên cũng tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn bất ngờ về sự nghiệp cũng như tài vận.

Đặc biệt, vào tuần đầu tiên của tháng 1, tuổi Dậu gặp được quý nhân, người này sẽ tạo điều kiện để họ phát triển trong tương lai cũng như cho cơ hội làm giàu.

Có thể nói, tuổi Dậu không chỉ phát tài trong tuần tới mà có khả năng là từ đây đến hết năm.

Tuổi Dần

Vào tuần đầu tiên của tháng 1 là giai đoạn hoàng kim của người tuổi Dần. Đây là thời điểm con giáp này gặt hái thành quả sau một năm nỗ lực hết mình. Tử vi cho biết vào tuần đầu tiên của tháng 1 tuổi Dân đã đón tin vui dồn dập. Tài lộc ùn ùn kéo đến, thậm chí vượt xa cả mức kỳ vọng của bạn. Tuổi Dần cũng chính là một trong những con giáp giàu có nhất về tiền bạc.

Ai sinh năm Hổ còn mở rộng được công việc làm ăn buôn bán, các đơn hàng đổ về liên tục. Công việc suôn sẻ, hanh thông khiến lợi nhuận cũng tăng trưởng theo cấp số nhân. Người tuổi Dần độc thân sẽ đạt được ước mơ mua nhà, có cơ ngơi rộng rãi. Những con giáp nữ nếu xung hỷ cuối năm, tài vận sẽ càng tươi sáng hơn.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm.