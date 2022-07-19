Sở hữu vẻ ngoài khó gần, các con giáp nào khiến ai nấy đều kiêng sợ vì tính hiếu thắng cực kì lớn ?

Con giáp nữ lòng dạ nham hiểm này có tính hiếu thắng cực kì lớn. Họ thích cảm giác được người khác sùng bái, ngưỡng mộ mình, mê mẩn việc được đứng trên một bậc so với người khác.

Là người như vậy nên bình thường họ có thể vô hại, song khi muốn có được thứ gì đó, họ sẵn sàng đạp đổ hết mọi chướng ngại trước mắt, thậm chí là dẫm lên người khác để làm bàn đạp tiến tới mục tiêu của mình.

Nữ tuổi Dần luôn có nhiều tham vọng, luôn phấn đấu hết mình để đạt được vị trí cao trong xã hội. Họ coi thường những người không có năng lực bằng mình. Để có được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, họ sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá có thể.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn thường có tính cách mạnh mẽ, điềm tĩnh, vững vàng và kiên trì. Từ khi còn trẻ họ đã có phong thái của người lãnh đạo, người tuổi Thìn cảm thấy họ có năng lực và có trách nhiệm của một người thủ lĩnh nên họ cần gánh vác mọi việc.



Tuy nhiên, trong công việc, họ quá mạnh mẽ trong cách hành xử đặc biệt trong lĩnh vực quản lý họ cần đối mặt với nhiều vấn đề, bởi vậy các quyết định của họ có phần 'máu lạnh'.

Vấn đề ở đây là việc lãnh đạo không chỉ xem đến tình cảm mà là tối đa hóa lợi ích cho các bên tham gia và giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Bởi vậy nhiều vấn đề không thể cân nhắc đến tình cảm của vài cá nhân mà mất đi ích lợi của tập thể.

Tuổi Mão

Trong số 12 con giáp, điểm nổi bật của những cô nàng tuổi Mão là vẻ nhẹ nhàng, hiền dịu. Nhưng bạn đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa mình nhé. Họ cũng như những chú mèo, bề ngoài thì mềm mại dễ thương, nhưng ẩn phía dưới đó lại là những móng vuốt sắc bén, có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào.

Họ cũng có những lúc rất vô lý, rõ ràng là mình sai nhưng nhất quyết không chịu nhận lỗi. Tâm địa hiểm độc khiến nữ tuổi Mão đóng kịch rất giỏi, vờ như mình là người bị hại hoặc giả mèo khóc chuột, chỉ đợi đối phương sơ hở là ra tay nhanh gọn, quyết đoán và không kém phần nguy hiểm.

Làm gì thì làm nhưng đừng có đắc tội với con giáp nữ này, bởi bạn sẽ không muốn hứng chịu đòn thù của họ đâu.

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