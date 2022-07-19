Sở hữu vẻ ngoài khó gần, các con giáp nào khiến ai nấy đều kiêng sợ vì tính hiếu thắng cực kì lớn ?

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 10:00

Lòng dạ thâm sâu khó đoán của các con giáp nữ dưới đây khiến người đời khó hiểu.

Tuổi Dần

Con giáp nữ lòng dạ nham hiểm này có tính hiếu thắng cực kì lớn. Họ thích cảm giác được người khác sùng bái, ngưỡng mộ mình, mê mẩn việc được đứng trên một bậc so với người khác.

Nữ tuổi Dần luôn có nhiều tham vọng, luôn phấn đấu hết mình để đạt được vị trí cao trong xã hội. Họ coi thường những người không có năng lực bằng mình. Để có được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, họ sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá có thể.

Là người như vậy nên bình thường họ có thể vô hại, song khi muốn có được thứ gì đó, họ sẵn sàng đạp đổ hết mọi chướng ngại trước mắt, thậm chí là dẫm lên người khác để làm bàn đạp tiến tới mục tiêu của mình.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn thường có tính cách mạnh mẽ, điềm tĩnh, vững vàng và kiên trì. Từ khi còn trẻ họ đã có phong thái của người lãnh đạo, người tuổi Thìn cảm thấy họ có năng lực và có trách nhiệm của một người thủ lĩnh nên họ cần gánh vác mọi việc.

Sở hữu vẻ ngoài khó gần, các con giáp nào khiến ai nấy đều kiêng sợ vì tính hiếu thắng cực kì lớn ? - Ảnh 1
Tuy nhiên, trong công việc, họ quá mạnh mẽ trong cách hành xử đặc biệt trong lĩnh vực quản lý họ cần đối mặt với nhiều vấn đề, bởi vậy các quyết định của họ có phần 'máu lạnh'.

Vấn đề ở đây là việc lãnh đạo không chỉ xem đến tình cảm mà là tối đa hóa lợi ích cho các bên tham gia và giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Bởi vậy nhiều vấn đề không thể cân nhắc đến tình cảm của vài cá nhân mà mất đi ích lợi của tập thể.

Tuổi Mão

Trong số 12 con giáp, điểm nổi bật của những cô nàng tuổi Mão là vẻ nhẹ nhàng, hiền dịu. Nhưng bạn đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa mình nhé. Họ cũng như những chú mèo, bề ngoài thì mềm mại dễ thương, nhưng ẩn phía dưới đó lại là những móng vuốt sắc bén, có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào.

 

Họ cũng có những lúc rất vô lý, rõ ràng là mình sai nhưng nhất quyết không chịu nhận lỗi. Tâm địa hiểm độc khiến nữ tuổi Mão đóng kịch rất giỏi, vờ như mình là người bị hại hoặc giả mèo khóc chuột, chỉ đợi đối phương sơ hở là ra tay nhanh gọn, quyết đoán và không kém phần nguy hiểm. 

 

Làm gì thì làm nhưng đừng có đắc tội với con giáp nữ này, bởi bạn sẽ không muốn hứng chịu đòn thù của họ đâu.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Sinh ra trong nhung lụa nhưng luôn khiêm tốn, không thích khoe khoang, người người kính nể là con giáp nào?

Sinh ra trong nhung lụa nhưng luôn khiêm tốn, không thích khoe khoang, người người kính nể là con giáp nào?

Từ khi sinh ra đang mang trong mệnh giàu có hơn người, nhưng những con giáp này không hề kiêu kì ngược lại rất dễ gần.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 48 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 51 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến