Sau rằm tháng 8 âm lịch (29/09/2023), ba con giáp lĩnh được lộc trời ban, công việc đi mây về gió, giàu có khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 07/06/2023 16:18

Sua thời gian chật vật, 3 con giáp này vào rằm tháng 8 âm lịch (29/9) sẽ hái được lộc trời, công danh sự nghiệp rạng ngời, cần mua sẵn két sắt để đựng tiền nhanh.

Tuổi Tý 

Sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển đi lên, dù công việc bận rộn nhưng lại thu về kết quả tốt đẹp. Tài vận của con giáp này cũng tương đối vượng phát, có cơ hội hợp tác phát tài. Bản mệnh có thể gặp được nhiều cơ hội may mắn để thể hiện khả năng của bản thân. Nếu chăm chỉ làm ăn, bạn ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức lao động. Những bước tiến ấn tượng trong cuộc sống của bạn có thể khiến người khác cảm thấy ngưỡng mộ.

Thời điểm này, hãy nhớ luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực, dồi dào sức sống, bên cạnh đó luôn độc lập, tự tin trong mọi tình huống. Bạn không cần thiết phải dựa dẫm vào ai để dạt được thành công.

Đã đến lúc bạn cần phải khiêm tốn hơn, cũng như nhìn nhận, đánh giá mọi người bằng con mắt khách quan và trái tim cởi mở rồi đấy.

Sau rằm tháng 8 âm lịch (29/09/2023), ba con giáp lĩnh được lộc trời ban, công việc đi mây về gió, giàu có khó ai bằng - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển đi lên, dù công việc bận rộn nhưng lại thu về kết quả tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần khá liều lĩnh, can đảm và đôi khi hơi nóng nảy. Nhưng thực chất, họ là người khôn khéo và chu đáo. Người tuổi này tính tình độc lập, tư duy tốt, biết bắt kịp xu thế thời đại.

Con giáp này bình tĩnh khi đối đầu với khó khăn, thử thách, chủ động thích ứng với hoàn cảnh để nắm bắt cơ hội và đạt được những bước phát triển thuận lợi trong cuộc sống. 

Từ Rằm tháng 8 Âm lịch (29/09), người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc thì họ sẽ tăng thu nhập nhanh chóng.

Khả năng kiếm tiền của con giáp này ngày một mạnh mẽ. Họ có thể hoàn thành các nhiệm vụ trước thời hạn, được cấp trên khen ngợi. Con giáp này dần giải quyết được những khó khăn trong công việc, có thể thở phào nhẹ nhõm. 

Sau rằm tháng 8 âm lịch (29/09/2023), ba con giáp lĩnh được lộc trời ban, công việc đi mây về gió, giàu có khó ai bằng - Ảnh 2
Từ Rằm tháng 8 Âm lịch (29/09), người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Trong tháng rằm tháng 8 âm lịch (29/9) năm nay, sự nghiệp của người tuổi Mão đạt được những kết quả khá khả quan. Bạn là người có tài, lại có tính tình cởi mở, hòa nhã nên dễ nhận được sự yêu mến của mọi người. Vì vậy, dù có gặp phải khó khăn, bạn cũng sẽ được người khác chủ động giúp đỡ.

Quan hệ xã giao hài hòa đem lại nhiều cơ hội để phát triển. Bạn nắm bắt được thời cơ, cốt là bạn đủ quyết tâm và sự tin tưởng vào chính bản thân mình. Còn nếu cứ chần chừ, do dự, thiếu quyết đoán thì cho dù cơ hội có bày ra trước mắt, bạn cũng khó mà vươn tới thành công.

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão trong tháng này về cơ bản là tốt. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bạn nên mạnh dạn kí kết hợp đồng, thậm chí là có thể mở rộng quy mô sản xuất để đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân. 

Sau rằm tháng 8 âm lịch (29/09/2023), ba con giáp lĩnh được lộc trời ban, công việc đi mây về gió, giàu có khó ai bằng - Ảnh 3
Trong tháng rằm tháng 8 âm lịch (29/9) năm nay, sự nghiệp của người tuổi Mão đạt được những kết quả khá khả quan - Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm 

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