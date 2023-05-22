3 con giáp ngày 23/5 mở cửa đón thần tài, vận may đợi trước cửa nhà, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 22/05/2023 22:05

Cuối cùng may mắn đã mỉm cười và thần tài cũng đã chiếu mệnh ba con giáp này trong ngày 23/5.

Tử vi tuổi Sửu

Công việc: Thiên Tài chiếu mệnh nên bản mệnh bạn sẽ thấy công việc làm nhanh hơn mọi ngày hoặc trúng thưởng hoặc may mắn bất ngờ.

Tình duyên: Tam Hội cục chỉ đường dẫn lối nên người tuổi Sửu rất biết cách đối đãi với người ngoài và người nhà một cách khéo léo.

Sức khỏe: Hôm nay bản mệnh rất dễ nhức đầu đấy nhé.

Tài chính: Thổ khắc Thủy cảnh báo con giáp này trong ngày phải cẩn thận với tiền bạc.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h 

3 con giáp ngày 23/5 mở cửa đón thần tài, vận may đợi trước cửa nhà, làm đâu thắng đó - Ảnh 1
Tuổi Sửu công việc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Dần

Ngày thứ Ba, công việc của tuổi Dần diễn ra tương đối thuận lợi, hanh thông. Trí thông minh hơn người cùng với sự nâng đỡ của Cát Tinh giúp cho người tuổi này dễ dàng gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc ngày càng được nâng cao. Con giáp này phát huy tốt khả năng thích ứng linh hoạt trong các công việc tay trái, từ đó có thể thu về cho mình một khoản tiền rủng rỉnh. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm vẫn còn giậm chân tại chỗ. Có lẽ, bạn đã và đang đặt ra khá nhiều tiêu chuẩn khắt khe trong việc lựa chọn bạn đời nên vẫn còn đang trong tình trạng độc thân.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 18h 

3 con giáp ngày 23/5 mở cửa đón thần tài, vận may đợi trước cửa nhà, làm đâu thắng đó - Ảnh 2
Tuổi Dần sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Thìn

Công việc: Nhờ có Chính Tài trợ mệnh trong ngày nên may mắn mà người tuổi Thìn đang có được chủ yếu đến từ công việc chính mà bạn đang làm.

Tình duyên: Thổ khắc Thủy, người tuổi Thìn phải để ý đến lời ăn tiếng nói một chút, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Sức khỏe: Hôm nay là ngày mà bản mệnh bạn đang có nhiều cơn đau đầu.

Tài chính: Tiền bạc cũng có cải thiện hơn rất nhiều, may mắn sẽ trúng số lớn, nếu không cũng chẳng hao tài 

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

3 con giáp ngày 23/5 mở cửa đón thần tài, vận may đợi trước cửa nhà, làm đâu thắng đó - Ảnh 3
Tuổi Thìn rước lộc về nhà - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm 

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