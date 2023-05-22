Đúng hôm nay thứ ba 23/5/2023, 3 con giáp chạy không trốn được lộc trời, nằm không tiền tự tới, phất lên như diều gặp gió

Tử vi vui hôm nay ngày 23/5/2023 của 12 con giáp cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Tị thăng tiến khá suôn sẻ. Bạn có thể sẽ gặp vài biến cố bất ngờ trong ngày nhưng trong hoạn nạn có cơ hội, cũng nhờ vậy mà bạn có thể thành công giành được sự tín nhiệm của cấp trên.

Tuy nhiên, phương diện tình cảm của Tị lại không quá suôn sẻ. Dường như sự chân thành, chủ động của bản mệnh không mảy may khiến người bạn thầm mến động lòng. Có lẽ vì đào hoa chưa mỉm cười mà thôi, con giáp này cũng không cần quá buồn bã về điều đó.

Đứng trước khó khăn, con giáp này không hoảng loạn, ngược lại còn rất bình tĩnh để xử lý mọi việc nhanh chóng và hiệu quả. Điều này không chỉ tốt cho đường tiến thân sau này của bạn mà người khác cũng có cái nhìn mới mẻ và tin tưởng về bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra lúc này lúc khác. Quý Nhân xuất hiện đem đến khá nhiều may mắn cho người theo đuổi con đường công danh. Song, cách làm việc cứng nhắc nên bản mệnh không được cấp trên đánh giá cao.

Tài lộc: Vận trình tài lộc gặp may mắn. Sự nâng đỡ của Thực Thần mở ra những cơ hội quý báu trong việc cải thiện tài chính hiện tại. Nếu nguồn thu nhập tăng cao, bạn cần có kế hoạch chi tiêu khoa học để hạn chế hao hụt tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thắm thiết. Bạn dường như cảm thấy bằng lòng và vô cùng cảm kích vì bên cạnh mình luôn có người bạn đồng hành lý tưởng. Người độc thân mải mê lo sự nghiệp nên chưa để tâm đến chuyện yêu đương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay được coi là một ngày vượng cát khí với người tuổi Dậu nhờ có Tam Hợp cục nâng đỡ. Được quý nhân trợ giúp, con giáp này có thể nhanh chóng tìm thấy được cách giải quyết cho những vấn đề tồn đọng và vượt qua được những khó khăn trở ngại trong công việc. Bản mệnh đang tràn đầy sự tự tin trong mình.

Cũng nhờ cát tinh soi đường chỉ lối nên bản mệnh còn có thể kiếm được nhiều tiền bạc, tài lộc ào ào đổ về nhà. Với nguồn thu nhập ổn định này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm làm việc và phát triển sự nghiệp. Điểm mấu chốt là do con giáp này rất biết cách nắm cơ hội, trở tay nắm lấy ngay khi nó xuất hiện.

Kim – Hỏa xung khắc khuyên tuổi Dậu cần phải trở nên mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn khi đối mặt với những xung đột, bất đồng với nửa kia. Tình cảm có thể chuyển biến xấu đi và phai nhạt nhanh chóng nếu bạn cứ khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình, thậm chí là nói ra những lời khiến người ấy tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.