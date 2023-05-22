Tử vi tuần mới (22-28/5/2023): Chính ấn nâng đỡ, 3 con giáp sau tuần mới liên tiếp nổ lộc, tài vận đại vượng, tiền nhảy số gấp đôi

Tâm linh - Tử vi 22/05/2023 17:59

Những con giáp sau được năng lượng vũ trụ hợp sức, sang tuần gặp vận đỏ hết phần thiên hạ, ai nấy ghen tị không thôi.

Tuổi Mão

Tuần mới, người tuổi Mão sẽ thu về liiên tiếp những kết quả tốt đẹp trong công việc. Tài vận đại vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, thu về không ít lợi nhuận từ việc đầu tư.

Tử vi tuổi Mão trong tuần mới được dự đoán sẽ là một năm vô cùng tuyệt vời, nhiều tiến bộ và không có trở ngại trong cuộc sống của người tuổi Mão. Người tuổi Mão có khả năng sẽ được thăng chức và tăng lương, người làm kinh doanh sẽ phát đạt trong các dự án kinh doanh. Các khoản đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận tốt và các khoản vay đang chờ xử lý sẽ được hoàn trả. Tình yêu sẽ rất tuyệt vời, lãng mạn và không khí gia đình vui vẻ. Nhìn chung, năm Quý Mão sẽ là một thời kỳ tươi đẹp của người tuổi Mão.

Tử vi tuần mới (22-28/5/2023): Chính ấn nâng đỡ, 3 con giáp sau tuần mới liên tiếp nổ lộc, tài vận đại vượng, tiền nhảy số gấp đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt vận trong tuần mới của người tuổi Mão sẽ là Ngưu Hồi Sơn, hay Trâu về núi non. Vận niên này báo hiệu một năm có nhiều tài lộc dồi dào tự nhiên, không phải làm việc vất vả. Gặp vận niên này, tuổi Mão nên phát huy những ý tưởng trong kinh doanh làm ăn sẽ dễ dàng gặt hái thành công, thu được nhiều tài lộc.

Dự báo tử vi tuần mới cho thấy người tuổi Mão sẽ có tình yêu tuyệt vời trong cuộc sống năm nay. Bạn được bao quanh bởi những người yêu thương và chăm sóc bạn. Hãy luôn thành thật với những người thân yêu tin tưởng bạn, nếu có điều gì xảy ra không như mong muốn, bạn nên tôn trọng quyết định riêng của mỗi người.

Con số may mắn; 2, 7. Màu sắc may mắn: màu đỏ. Hướng may mắn: Hướng Nam.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nhờ gặp sao Giải Thần mà có thể trừ hung, không lo vận hạn. Sức khỏe của bản mệnh tuần này nhờ đó mà được cải thiện, ai đang ốm bệnh cũng nhanh chóng hồi phục và xuất viện.

Cuối tuần của bản mệnh hứa hẹn rực rỡ nhờ có Chính Ấn nâng đỡ, vì thế thời gian đầu tuần nếu có khó khăn nhỏ thì cũng không đáng ngại. Ngoài ra, bạn cũng không phải tốn nhiều công sức để xử lý vì bạn đủ năng lực tháo gỡ vấn đề rất nhanh.

 

Tử vi tuần mới (22-28/5/2023): Chính ấn nâng đỡ, 3 con giáp sau tuần mới liên tiếp nổ lộc, tài vận đại vượng, tiền nhảy số gấp đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuần này con giáp tuổi Tuất có chút cản trở nhưng nếu đó là vấn đề liên quan tới năng lực thì bản mệnh xử lý được khi có người nhiệt tình hỗ trợ. Để có thể đạt được các mục tiêu của mình, hãy đảm bảo rằng bạn không phân tán năng lượng quá nhiều hướng, chỉ cần tập trung vào một hoặc hai mục tiêu chính là đủ.

Vận trình tình cảm tuổi Tuất không hoàn toàn như mong đợi nhưng việc có lúc thăng lúc trầm là chuyện thường tình, do đó đừng nên lo lắng thái quá làm gì. Ngoài ra, cũng nên cẩn thận hơn một chút đối với những lời trêu đùa của mình, vì nó có thể vô tình làm tổn thương người khác. 

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới 22/5 - 28/5 dự báo, vận trình tổng thể tuổi Tý có xu hướng ổn định. Trong đó, thứ Hai - ngày Chính Tinh tương hợp nên công việc gặp được Quý Nhân giúp đỡ. Trong khi đó, thứ Tư là ngày dễ bị hao tài mất của nên bạn cần thận trọng hơn trong việc đầu tư và quản lý tài chính.

Công việc: Người tuổi Tý có một tuần làm việc vui vẻ do công sức của mình được ghi nhận. Bên cạnh đó, bản mệnh còn có nhiều cơ hội nhận được sự chú ý của những đồng nghiệp xung quanh nên hãy tận dụng thời gian này để trình bày những ý tưởng đã ấp ủ bấy lâu.

Tử vi tuần mới (22-28/5/2023): Chính ấn nâng đỡ, 3 con giáp sau tuần mới liên tiếp nổ lộc, tài vận đại vượng, tiền nhảy số gấp đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc có những bước phát triển rực rỡ hơn hẳn. Dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, con giáp này cũng có được một khoản tiền hậu hĩnh do có Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Thiên Tài giúp cho một số người có cơ hội làm giàu trong khoảng thời gian này. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp Hung - Cát đan xen. Người độc thân có đường tình duyên tốt đẹp do có sao Thái Dương chiếu mệnh nên có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng hẹn hò phù hợp. Chuyện tình cảm của người đã lập gia đình thì lại không thực sự thuận lợi khi cả hai thường xuyên bất đồng ý kiến với nhau. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (22-28/5/2023): Quý nhân chắp cánh, 3 con giáp sau Chính Ấn chiếu soi, vận xui tan biến, vạn sự như ý, mọi điều hanh thông

Tử vi tuần mới (22-28/5/2023): Quý nhân chắp cánh, 3 con giáp sau Chính Ấn chiếu soi, vận xui tan biến, vạn sự như ý, mọi điều hanh thông

Tuần mới, 3 con giáp này may mắn phúc đức ngập nhà, quý nhân phù hộ, đường tài lộc rực rỡ hơn bao giờ hết.

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