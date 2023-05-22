Tử vi tuần mới (22-28/5/2023): Quý nhân chắp cánh, 3 con giáp sau Chính Ấn chiếu soi, vận xui tan biến, vạn sự như ý, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 22/05/2023 16:58

Tuần mới, 3 con giáp này may mắn phúc đức ngập nhà, quý nhân phù hộ, đường tài lộc rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tuổi Dần

Tuần mới, vận may của tuổi Dần sẽ vào khoảng thứ Tư và Chủ Nhật. Đây là hai ngày mà bạn được Quý Nhân phù trợ về mặt tình cảm và đào hoa vượng. Riêng thứ Sáu, bạn dễ rơi vào thế bị động và cần tìm sự trợ giúp đỡ kịp thời từ những người xung quanh.

Công việc: Tuần mới là một khoảng thời gian làm việc tương đối thuận lợi với người tuổi Dần, dù bản mệnh là người làm công ăn lương hay làm đầu tư kinh doanh. Chính sự thông minh - nhanh nhạy - quyết đoán, cùng với sự hỗ trợ của Thiên Ấn và Chính Ấn, người tuổi này có thể khẳng định được vị trí của mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng đáng kể. Chính Tài và Thực Thần cho biết, con giáp này càng gặt hái được thành quả rực rỡ về tài lộc bấy nhiêu, càng nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài. Không những thế, đối phương còn tiếp tục giới thiệu cho bạn những mối quan hệ đầy triển vọng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có đào hoa vượng. Người độc thân rất thu hút ánh nhìn của người khác giới. Khi có nhiều “vệ tinh” vây xung quanh, bạn cần tinh ý để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình. Song, đào hoa vượng lại không phải là dấu hiệu may mắn của các cặp đôi. 

Tử vi tuần mới (22-28/5/2023): Quý nhân chắp cánh, 3 con giáp sau Chính Ấn chiếu soi, vận xui tan biến, vạn sự như ý, mọi điều hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuần này con giáp tuổi Thân có khá nhiều điều kiện thuận lợi mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới. Đây được xem là khoảng thời gian thích hợp để bản mệnh có thể chữa lành các vết thương lòng của mình. 

Thêm sự nâng đỡ của sao Thiên Đức nên nhiều người tuổi Thân có được cơ hội thăng quan, tiến chức với sự giúp sức từ mọi người. Với những ai đang tìm việc hứa hẹn sẽ có được công việc như ý.

Người tuổi Thân có chút suy nghĩ, phiền lòng về chuyện tình cảm nhưng ngay sau đó bạn đã thoát được khỏi cảm giác tiêu cực, tìm được niềm vui cho mình. Ngoài ra, khi cả hai gặp vấn đề gì, bạn hãy cùng bàn bạc làm thế nào để mỗi người có thể theo đuổi những gì mình muốn mà không làm ảnh hưởng đến tình cảm của nhau. 

Chính Tài mang tiền bạc dồi dào từ đầu tuần, nhưng đừng vì vui mừng quá mà chủ quan đấy nhé. Bản mệnh cũng cần phòng tránh khó khăn cuối tuần có thể xảy ra, tránh việc gặp tiểu nhân chơi xấu.

Tử vi tuần mới (22-28/5/2023): Quý nhân chắp cánh, 3 con giáp sau Chính Ấn chiếu soi, vận xui tan biến, vạn sự như ý, mọi điều hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Sửu cũng là người có trách nhiệm, yêu cầu cao đối với bản thân và mọi người xung quanh, nên sẽ là người thành công.

Trong tuần mới, con giáp này được hưởng lộc trời ban, cùng với sự giúp đỡ của Thần Tài, Sửu chăm chỉ làm ăn nên nhanh chóng có được trong tay cơ hội làm giàu, kiếm tiền.

Trong thời gian này nhìn chung, cuộc đời của Sửu luôn có quý nhân song hành, ngày càng suôn sẻ, chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Người tuổi Sửu hãy nắm lấy cơ may này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn.

Tử vi tuần mới (22-28/5/2023): Quý nhân chắp cánh, 3 con giáp sau Chính Ấn chiếu soi, vận xui tan biến, vạn sự như ý, mọi điều hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (22-28/5), sóng gió qua đi 3 con giáp sau được Trời Phật yêu thương, một bước lên mây, vận trình hanh thông

Tử vi tuần mới (22-28/5), sóng gió qua đi 3 con giáp sau được Trời Phật yêu thương, một bước lên mây, vận trình hanh thông

Bước sang tuần mới, 3 con giáp sau được Trời Phật ngó tới, cải vận đổi đời, một bước lên mây

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp bói vui tử vi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 53 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 1 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả