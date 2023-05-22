Tuần mới, vận may của tuổi Dần sẽ vào khoảng thứ Tư và Chủ Nhật. Đây là hai ngày mà bạn được Quý Nhân phù trợ về mặt tình cảm và đào hoa vượng. Riêng thứ Sáu, bạn dễ rơi vào thế bị động và cần tìm sự trợ giúp đỡ kịp thời từ những người xung quanh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng đáng kể. Chính Tài và Thực Thần cho biết, con giáp này càng gặt hái được thành quả rực rỡ về tài lộc bấy nhiêu, càng nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài. Không những thế, đối phương còn tiếp tục giới thiệu cho bạn những mối quan hệ đầy triển vọng.

Công việc: Tuần mới là một khoảng thời gian làm việc tương đối thuận lợi với người tuổi Dần, dù bản mệnh là người làm công ăn lương hay làm đầu tư kinh doanh. Chính sự thông minh - nhanh nhạy - quyết đoán, cùng với sự hỗ trợ của Thiên Ấn và Chính Ấn, người tuổi này có thể khẳng định được vị trí của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có đào hoa vượng. Người độc thân rất thu hút ánh nhìn của người khác giới. Khi có nhiều “vệ tinh” vây xung quanh, bạn cần tinh ý để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình. Song, đào hoa vượng lại không phải là dấu hiệu may mắn của các cặp đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuần này con giáp tuổi Thân có khá nhiều điều kiện thuận lợi mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới. Đây được xem là khoảng thời gian thích hợp để bản mệnh có thể chữa lành các vết thương lòng của mình.

Thêm sự nâng đỡ của sao Thiên Đức nên nhiều người tuổi Thân có được cơ hội thăng quan, tiến chức với sự giúp sức từ mọi người. Với những ai đang tìm việc hứa hẹn sẽ có được công việc như ý.

Người tuổi Thân có chút suy nghĩ, phiền lòng về chuyện tình cảm nhưng ngay sau đó bạn đã thoát được khỏi cảm giác tiêu cực, tìm được niềm vui cho mình. Ngoài ra, khi cả hai gặp vấn đề gì, bạn hãy cùng bàn bạc làm thế nào để mỗi người có thể theo đuổi những gì mình muốn mà không làm ảnh hưởng đến tình cảm của nhau.

Chính Tài mang tiền bạc dồi dào từ đầu tuần, nhưng đừng vì vui mừng quá mà chủ quan đấy nhé. Bản mệnh cũng cần phòng tránh khó khăn cuối tuần có thể xảy ra, tránh việc gặp tiểu nhân chơi xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Sửu cũng là người có trách nhiệm, yêu cầu cao đối với bản thân và mọi người xung quanh, nên sẽ là người thành công.

Trong tuần mới, con giáp này được hưởng lộc trời ban, cùng với sự giúp đỡ của Thần Tài, Sửu chăm chỉ làm ăn nên nhanh chóng có được trong tay cơ hội làm giàu, kiếm tiền.

Trong thời gian này nhìn chung, cuộc đời của Sửu luôn có quý nhân song hành, ngày càng suôn sẻ, chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Người tuổi Sửu hãy nắm lấy cơ may này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.