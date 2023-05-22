Tử vi tuần mới (22-28/5), sóng gió qua đi 3 con giáp sau được Trời Phật yêu thương, một bước lên mây, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 22/05/2023 16:48

Bước sang tuần mới, 3 con giáp sau được Trời Phật ngó tới, cải vận đổi đời, một bước lên mây

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới 22/5 - 28/5 dự báo, vận trình tổng thể tuổi Tý có xu hướng ổn định. Trong đó, thứ Hai - ngày Chính Tinh tương hợp nên công việc gặp được Quý Nhân giúp đỡ. Trong khi đó, thứ Tư là ngày dễ bị hao tài mất của nên bạn cần thận trọng hơn trong việc đầu tư và quản lý tài chính.

Công việc: Người tuổi Tý có một tuần làm việc vui vẻ do công sức của mình được ghi nhận. Bên cạnh đó, bản mệnh còn có nhiều cơ hội nhận được sự chú ý của những đồng nghiệp xung quanh nên hãy tận dụng thời gian này để trình bày những ý tưởng đã ấp ủ bấy lâu.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có những bước phát triển rực rỡ hơn hẳn. Dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, con giáp này cũng có được một khoản tiền hậu hĩnh do có Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Thiên Tài giúp cho một số người có cơ hội làm giàu trong khoảng thời gian này. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp Hung - Cát đan xen. Người độc thân có đường tình duyên tốt đẹp do có sao Thái Dương chiếu mệnh nên có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng hẹn hò phù hợp. Chuyện tình cảm của người đã lập gia đình thì lại không thực sự thuận lợi khi cả hai thường xuyên bất đồng ý kiến với nhau. 

Tử vi tuần mới (22-28/5), sóng gió qua đi 3 con giáp sau được Trời Phật yêu thương, một bước lên mây, vận trình hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần mới của con giáp tuổi Tỵ rất rực rỡ với nhiều tin vui xuất hiện liên tiếp. Với điều kiện thuận lợi như hiện tại, bạn hãy tập trung thời gian và năng lượng của mình cho những mục tiêu này và bạn sẽ sớm đạt được thành công ngoài kỳ vọng.

Đây cũng là lúc để bản mệnh dành thời gian tìm hiểu và khám phá các nguồn đầu tư bị động khác để giúp bản thân tăng thêm thu nhập nhưng lại không mất quá nhiều thời gian. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc, người độc thân đã tìm được niềm vui trong các cuộc gặp gỡ. Hãy cứ thoải mái gặp những người khác giới trong các cuộc họp, hội nhóm có cùng sở thích, vào một ngày đẹp trời người ấy sẽ xuất hiện thôi. 

Tử vi tuần mới (22-28/5), sóng gió qua đi 3 con giáp sau được Trời Phật yêu thương, một bước lên mây, vận trình hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là người hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ nên trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Đây là lý do vì sao dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng Mùi chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Khổ tận cam lai, những tháng đầu năm liên tục bị thị phi vây hãm nhưng trong tuần mới này, con giáp giàu sang này sẽ phất lên đổi đời, tài lộc bùng nổ. Con giáp tuổi Mùi sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang viên mãn khiến ai nấy trầm trồ ngưỡng mộ.

Con giáp giàu có này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn.

Tử vi tuần mới (22-28/5), sóng gió qua đi 3 con giáp sau được Trời Phật yêu thương, một bước lên mây, vận trình hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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