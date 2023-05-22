Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp , vào ngày Thứ Hai 22/05/2023 này, Tuổi Dậu được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Đường tình duyên của Tuổi Dậu hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Dậu và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện cưới xin.

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách Tuổi Dậu nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân Tuổi Dậu nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

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Tuổi Tý

Tử vi tuần mới 22/5 - 28/5 dự báo, vận trình tổng thể tuổi Tý có xu hướng ổn định. Trong đó, thứ Hai - ngày Chính Tinh tương hợp nên công việc gặp được Quý Nhân giúp đỡ. Trong khi đó, thứ Tư là ngày dễ bị hao tài mất của nên bạn cần thận trọng hơn trong việc đầu tư và quản lý tài chính.

Công việc: Người tuổi Tý có một tuần làm việc vui vẻ do công sức của mình được ghi nhận. Bên cạnh đó, bản mệnh còn có nhiều cơ hội nhận được sự chú ý của những đồng nghiệp xung quanh nên hãy tận dụng thời gian này để trình bày những ý tưởng đã ấp ủ bấy lâu.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có những bước phát triển rực rỡ hơn hẳn. Dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, con giáp này cũng có được một khoản tiền hậu hĩnh do có Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Thiên Tài giúp cho một số người có cơ hội làm giàu trong khoảng thời gian này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp Hung - Cát đan xen. Người độc thân có đường tình duyên tốt đẹp do có sao Thái Dương chiếu mệnh nên có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng hẹn hò phù hợp. Chuyện tình cảm của người đã lập gia đình thì lại không thực sự thuận lợi khi cả hai thường xuyên bất đồng ý kiến với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Ấn soi tỏ, người tuổi Mùi khẳng định được vị thế của mình trong ngày hôm nay. Những thành công bạn gặt hái được ở thời điểm này là hoàn toàn nhờ vào công sức của chính bạn, chẳng ai có thể nghi ngờ, dị nghị.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Bạn thường đưa ra được những phương án giải quyết vấn đề hợp lý, lại biết nghĩ cho mọi người xung quanh nên chẳng có ai phải chịu thiệt thòi.

Vào đầu tuần, người làm nghề tự do nhận được một khoản tiền hợp đồng từ khách hàng, đối tác. Người làm công ăn lương và người làm kinh doanh giải quyết nhanh được những vấn đề trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.