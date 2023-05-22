Từ đây đến năm Giáp Thìn 2014, 3 con giáp này bên trái có quý nhân dẫn lối, bên phải có Thần Tài 'chống lưng', VẬN ĐỎ bao quanh, hốt hết lộc lá của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 22/05/2023 12:04

Từ giờ đến năm Giáp Thìn 2024, những con giáp sau vận đỏ như son, con đường thăng tiến sáng lọn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất vốn cẩn thận, kiệm lời. Từ nhỏ họ đã sống nội tâm, kín đáo nhưng dù hướng nội đến đâu thì con giáp này vẫn lặng lẽ nắm bắt những cơ hội tốt nhất để phát triển.

Nhờ có việc quan sát kỹ càng, sắc sảo nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội mở rộng không gian phát triển. Con giáp tuổi Sửu sẽ hoạch định tốt cho tương lai của mình.

Từ đây đến năm Giáp Thìn 2014, 3 con giáp này bên trái có quý nhân dẫn lối, bên phải có Thần Tài 'chống lưng', VẬN ĐỎ bao quanh, hốt hết lộc lá của thiên hạ - Ảnh 1
3 con giáp được Thần Tài 'chiếu cố' nhất từ đây đến năm 2024. Ảnh minh họa: Internet

Cuối năm nay, họ sẽ có được những thành quả bất ngờ và vượt trội vì sau khi nắm bắt cơ hội thì người tuổi Tuất sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Tử vi từ tháng 6 dương lịch, con giáp này có thể dễ dàng đánh bại đối thủ cạnh tranh của họ và đạt được sự giàu có vào cuối năm nay. Càng về cuối năm con đường tài lộc càng thêm thăng hoa phát tài.

Con giáp tuổi Tuất sẽ thể tạm biệt tất cả những điều khó chịu trong năm 2023, tăng thu nhập và trở thành người có ngân khố đầy ắp.

Tuổi Ngọ

Trong tính cách những người t.uổi Ngọ rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc.

Từ đây tới Tết Giáp Thìn 2024 này vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Những người t.uổi Ngọ tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Tử vi trong năm tới trên con đường sự nghiệp của con giáp t.uổi Ngọ sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người t.uổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, “thức tỉnh” óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ cso cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Tuổi Tị

Những người tuổi Tị thường được biết đến là con giáp chăm chỉ và có thái độ làm việc xuất sắc. Với sự chú ý đến từng chi tiết và độ chính xác, họ thể hiện sự xuất sắc trong công việc của mình nửa cuối năm nay.

Những người tuổi Tị có thể kiếm thêm số của cải lớn vào từ đây đến năm 2024, nhưng các bạn cần làm rõ mục tiêu của mình và vạch ra một kế hoạch khả thi thì mới được trao cơ hội kiếm chác.

Từ đây đến năm Giáp Thìn 2014, 3 con giáp này bên trái có quý nhân dẫn lối, bên phải có Thần Tài 'chống lưng', VẬN ĐỎ bao quanh, hốt hết lộc lá của thiên hạ - Ảnh 2
Từ đây đến năm 2024, 3 con giáp này vận may bủa vây, làm gì cũng lời to. Ảnh minh họa: Internet

Một trong những chiến lược tốt nhất cho những người tuổi này là sử dụng số tiền bạn đã kiếm được để đầu tư và mở rộng công việc kinh doanh của mình.

Các bạn có thể cân nhắc đầu tư vào một số doanh nghiệp trẻ hoặc những lĩnh vực đổi mới sáng tạo để duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, Tị cũng có thể sử dụng kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn của mình để có được những cơ hội việc làm được trả lương cao hơn, đừng ngại nhảy việc khi bản thân đủ bản lĩnh và kiến thức.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tuần cuối cùng của tháng 3 Âm Lịch, những con giáp này cuối cùng cũng được Thần Tài 'để mắt', chính thức hết nghèo hết khổ, đa lộc, đa tài, đa phú quý

Tuần cuối cùng của tháng 3 Âm Lịch, những con giáp này cuối cùng cũng được Thần Tài 'để mắt', chính thức hết nghèo hết khổ, đa lộc, đa tài, đa phú quý

Đúng 7 cuối tháng 3 Âm Lịch, những người thuộc 3 tuổi này từ nghèo có một phương đến đại gia nức tiếng một vùng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hàng ngày Tử vi ngày mai Tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 43 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 58 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả