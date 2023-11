Sau hôm nay, Thái Tuế song hành, 3 con giáp này gặp vạn điều may, thắng lợi vang dội, sự nghiệp thành đạt, tương lai xán lạn, vận trình hanh thông

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian trước đây do phạm thái tuế nên vận thế của người tuổi Mão không thuận lợi, thậm chí còn rơi vào cảnh nợ nần tiền bạc. Sau hôm nay, do được thần may mắn phù hộ, nên con giáp tuổi Mão có thể hóa giải mọi điều đen đủi và liên tiếp đón nhận tin vui trong cuộc sống.

Con giáp may mắn này sẽ có cơ hội đổi đời nhờ việc có được những khoản tiền lớn bất ngờ như việc trúng số đặc biệt hoặc bốc thăm trúng thưởng được giải thưởng có giá trị lớn. Ngoài ra, thu nhập tăng cao do công việc ổn định cũng giúp cho người tuổi Mão có thể sớm mua nhà đẹp tậu xe sang.