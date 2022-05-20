Tử vi 8 ngày tới (21/5 - 28/5), rương VÀNG rương BẠC mở ra, 3 con giáp này nhận nhiều Tài Lộc, đón vạn Phước Lành, sự nghiệp hanh thông vô bờ, tiền đồ vượng phát, tài chính bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 15:48

Theo dự đoán tử vi 8 ngày tới (21/5 - 28/5), vận mệnh của 3 con giáp này rực rỡ vô cùng, công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc thuận hòa, tài chính lên hương.

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi là con giáp được trời ban nhiều phúc đức nhất. Cuộc sống của tuổi Hợi khá bình yên, ở nhà được bố mẹ bao bọc thương yêu, bước ra xã hội được bạn bè quý mến, nhiệt tình giúp đỡ.

Tử vi 8 ngày tới (21/5 - 28/5) tiết lộ, đây chính là lúc mà người tuổi Hợi thăng hoa nhất. Những điều họ từng trải qua, những vấp ngã trong đời, tất cả đều được đền đáp xứng đáng. Trong khoảng thời gian này, sự nghiệp của tuổi Hợi không những ổn định mà ngày càng phát triển theo năm tháng.

con giap may man 1
Tử vi 8 ngày tới (21/5 - 28/5) tiết lộ, đây chính là lúc mà người tuổi Hợi thăng hoa nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 8 ngày tới (21/5 - 28/5) cho biết, vận may sự nghiệp của những người tuổi Sửu đặc biệt thịnh vượng, chỉ cần thời gian tới, tuổi Sửu tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực như họ đã từng, giữ vững lập trường khi đối mặt với khó khăn, trắc trở là có thể khiến sự nghiệp ngày càng thăng tiến.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, người làm việc văn phòng sẽ được cấp trên trọng dụng, có thể được xem xét tăng lương thăng chức, còn đối với người kinh doanh làm ăn, thì những dự án và kế hoạch sắp tới được vận hành trơn tru, có khả năng đổi đời.

con giap may man 2
Tử vi 8 ngày tới (21/5 - 28/5) cho biết, vận may sự nghiệp của những người tuổi Sửu đặc biệt thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp có nói, thời gian qua chính là giai đoạn sóng gió nhất với người tuổi Mão khi những cố gắng họ bỏ ra chưa đem lại kết quả khiến họ hài lòng. Họ cũng thường gặp phải chuyện thị phi cũng như các mâu thuẫn khó hòa giải trong cuộc sống.

Tuy nhiên, trong 8 ngày tới (21/5 - 28/5), một con đường thênh thang rực rỡ lại đang chờ đón con giáp tuổi Mão. Đây sẽ là lúc mà vận may của người tuổi Mão trở nên nở rộ hơn bao giờ hết, tiền bạc "rủ nhau" chạy vào túi của họ, giúp họ có được cuộc sống dư dả, sung túc.

con giap may man 3
Trong 8 ngày tới (21/5 - 28/5), một con đường thênh thang rực rỡ lại đang chờ đón con giáp tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 21/5 đến 27/5, THẦN TÀI SỦNG ÁI, 3 con giáp này vươn lên đón LỘC, thành đạt vượt trội, tiền đồ xán lạn, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Từ ngày 21/5 đến 27/5, THẦN TÀI SỦNG ÁI, 3 con giáp này vươn lên đón LỘC, thành đạt vượt trội, tiền đồ xán lạn, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tử vi 12 con giáp tiết lộ, nhờ Thần Tài để mắt đến mà 3 con giáp này có vận tài lộc bùng nổ, công danh sự nghiệp gặp thời thăng tiến, tiền của tự chảy vào túi, gia tài kếch xù, vàng bạc chật két từ ngày 21/5 đến 27/5.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 8 ngày tới 12 con giáp tử vi ngày 21/5 tử vi ngày 21/5/2022 tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 22 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 24 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 1 giờ 22 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm