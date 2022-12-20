Sau hôm nay (20/12/2022), 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước lộc về nhà, phúc lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 05:56

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'đạp trúng hố vàng', rước lộc về nhà, phúc lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng sau 12 giờ ngày 9/9.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tốt đẹp và hanh thông sau ngày hôm nay. Những nỗ lực của tuổi Hợi đã đến lúc được đền đáp xứng đáng. Bản mệnh được cấp trên khen ngợi và giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đây là cơ hội để con giáp này thể hiện bản lĩnh của mình, giúp ích rất nhiều cho con đường thăng tiến sau này.‏

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên khả quan không ngờ đến. Đào hoa vượng đem lại cho con giáp này nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu có thể tính chuyện trăm năm. Cuộc sống hôn nhân luôn được hòa thuận và ấm êm.

Sau hôm nay (20/12/2022), 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước lộc về nhà, phúc lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tốt đẹp và hanh thông sau ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của của ng‏‏ười ‏‏tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mặc dù khó tránh khỏi các khó khăn hay rắc rối bất ngờ, nhưng nhờ sự thông minh mà con giáp này hoàn toàn có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Những thành quả mà bản mệnh đạt được luôn được cấp trên coi trọng và đánh giá cao.‏ Bản mệnh làm ra tiền nhưng khó giữ được vì có điềm báo hao tài tốn của do kẻ tiểu nhân quấy phá.

Vận trình tình cảm hài hòa lý tưởng. Hạnh phúc bất ngờ tìm đến giúp người tuổi Ngọ sẽ vượt qua những muộn phiền, bi thương trong quá khứ. Người độc thân sớm tìm được tình yêu đích thực vì đã đủ dũng khí đón nhận mối quan hệ mới.

Sau hôm nay (20/12/2022), 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước lộc về nhà, phúc lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng - Ảnh 2
Mọi công việc của của ng‏‏ười ‏‏tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sau ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Công việc của con giáp này có thể hoàn thành sớm hơn mong đợi nhờ khả năng sắp xếp công việc hợp lý, tài tình của bạn. Tuy nhiên, bản mệnh nên điều chỉnh lại tâm trạng của mình tránh để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới quá trình làm việc.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ chuyển biến tích cực. Đào hoa nở rộ giúp bản mệnh hóa giải được phần nào các mâu thuẫn với nửa kia của mình. Người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Các cặp đôi có khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ cùng nhau.

Sau hôm nay (20/12/2022), 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước lộc về nhà, phúc lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Tuất sau ngày hôm nay diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp cầu gì được nấy, trúng số độc đắc đồi đời dễ dàng, tài lộc ùa vào nhà như 'thác đổ'

Qua đêm nay, Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp cầu gì được nấy, trúng số độc đắc đồi đời dễ dàng, tài lộc ùa vào nhà như 'thác đổ'

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây cầu gì được nấy, trúng số độc đắc đồi đời dễ dàng, tài lộc ùa vào nhà như 'thác đổ' qua đêm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 14 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 43 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 45 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn