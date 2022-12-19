Đúng ngày mai, thứ Ba 20/12/2022, Hung Tinh chiếu rọi, Tam Tai bủa vây, 3 con giáp 'nợ như chúa chổm', sự nghiệp ảm đạm, của đi thay người, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 17:50

Thứ Ba 20/12/2022, 3 con giáp 'nợ như chúa chổm', sự nghiệp ảm đạm, của đi thay người, tiền mất tật mang.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão trong ngày thứ Ba này sẽ diễn ra có khó khăn, trắc trở vào đúng ngày mai. Sự nhẹ dạ cả tin khiến cho người tuổi này không thể lường trước được những hậu quả mà kẻ tiểu nhân mang đến cho mình. Hãy tìm đến những người đồng nghiệp xung quanh hỗ trợ mình để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Con giáp này còn bị người khác cướp mất cơ hội kiếm tiền trong tầm tay dẫn đến nguồn tài chính cũng bị ảnh hưởng, giảm xuống.

Vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng không như mình mong muốn. Bạn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói để tránh gây ra tổn thương cho đối phương. Nếu không chịu thay đổi, mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy khó duy trì được lâu dài. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/12/2022, Hung Tinh chiếu rọi, Tam Tai bủa vây, 3 con giáp 'nợ như chúa chổm', sự nghiệp ảm đạm, của đi thay người, tiền mất tật mang - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Mão trong ngày thứ Ba này sẽ diễn ra có khó khăn, trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày 20/12 sẽ diễn ra không mấy dễ dàng, thuận lợi. Người tuổi này gặp phải sai sót không đáng có trong quá trình làm việc do bản thân đánh mất sự tập trung cao độ trong ngày này. Tuy rằng khối lượng công việc nhiều khiến người tuổi này đôi khi gặp phải cảm giác mệt mỏi, uể oải. Thế nhưng, bản mệnh rất nhanh khôi phục, chấn chỉnh lại tinh thần và đã tạo ra những bước tiến đáng kể trong công việc. 

Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Nguồn thu nhập của con giáp này gặp vấn đề nhỏ do có khoản chi phí phát sinh bất ngờ trong ngày này. Ngoài ra, tình cảm không được khả quan cho lắm. Những hành động vô tư của bạn vô tình tạo cho đối phương cảm giác khó chịu, ngột ngạt. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/12/2022, Hung Tinh chiếu rọi, Tam Tai bủa vây, 3 con giáp 'nợ như chúa chổm', sự nghiệp ảm đạm, của đi thay người, tiền mất tật mang - Ảnh 2
Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày 20/12 sẽ diễn ra không mấy dễ dàng, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra có chút không thuận lợi trong ngày 20/12 này. Người tuổi này là người khá cứng đầu trong quá trình xử lý công việc. Do đó, ở môi trường làm việc, bản mệnh gặp phải những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp khiến cho không khí nơi đây cũng khá ngột ngạt, căng thẳng. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm gặp sóng gió. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy không có sự hòa hợp vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó, bản mệnh hãy nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn để cả hai tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/12/2022, Hung Tinh chiếu rọi, Tam Tai bủa vây, 3 con giáp 'nợ như chúa chổm', sự nghiệp ảm đạm, của đi thay người, tiền mất tật mang - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra có chút không thuận lợi trong ngày 20/12 này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba 20/12/2022 của 12 con giáp: Dần - Tuất ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp

Tử vi thứ Ba 20/12/2022 của 12 con giáp: Dần - Tuất ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp

Tử vi ngày mới, thứ Ba 20/12/2022 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tuất ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 25 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn