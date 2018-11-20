Sau 20/11, 3 con giáp này tiền rơi trúng đầu, lộc lá sum suê, tha hồ tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 20/11/2018 05:30

Bước sang cuối tháng 11 này, những con giáp sau sẽ nhận được nhiều may mắn tiền bạc, càng ngày càng giàu, tha hồ tiêu xài mỏi cả tay!

Tuổi Dần

Trong 12 con giáp, người tuổi Dần hào phóng, dễ kết bạn, giàu bao dung. Đây là con giáp có vận mệnh phú quý, giỏi kiếm tiền làm giàu. Vì vậy, họ không bao giờ lâm vào cảnh thiếu thốn nghèo khó.

Theo tử vi, vào dịp cuối năm, tài vận của người tuổi Dần khởi sắc bất ngờ. Con giáp này được quý nhân phù trợ, chuyện gì cũng hanh thông, khó khăn đều qua, vạn sự như ý.

Dù vậy, người tuổi Dần cần đề phòng tiểu nhân ngáng đường, hãm hại.

Sau 20/11, 3 con giáp này tiền rơi trúng đầu, lộc lá sum suê, tha hồ tiêu xài - Ảnh 1
Theo tử vi, vào dịp cuối năm, tài vận của người tuổi Dần khởi sắc bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi tháng 11 này, người tuổi Tý có vận thế thay đổi rõ nhất. Những cố gắng không ngừng, cùng tinh thần làm việc kiên nhẫn của con giáp này đã khiến cấp trên càng tin tưởng và đánh giá cao. Rõ ràng, không phải ai cũng có khả năng và niềm yêu thích khi làm việc như họ.

Đến thời điểm giữa tháng, người tuổi Tý được quý nhân giúp sức. Nếu họ biết tận dụng cơ hội thì sẽ được thăng tiến trong công việc.

Không những vậy, người tuổi Tý còn gặp may mắn trong tình duyên, có thể tính chuyện trăm năm hạnh phúc.

Sau 20/11, 3 con giáp này tiền rơi trúng đầu, lộc lá sum suê, tha hồ tiêu xài - Ảnh 2
Theo tử vi tháng 11 này, người tuổi Tý có vận thế thay đổi rõ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cuối tháng 11 này, vận thế của người tuổi Ngọ vô cùng tốt đẹp. Họ có nhiều cơ hội may mắn, tiền bạc dồi dào không ngờ.

Theo đó còn là sự nghiệp thăng tiến, kinh doanh buôn bán lợi nhuận bất ngờ, họ còn gặp và kết giao được nhiều bạn mới.

Người tuổi Ngọ nhiệt tình, nỗ lực giúp mọi người xung quanh. Ai khó khăn thì con giáp này đều giúp hết sức, càng tăng thêm phúc khí, may mắn trong kinh doanh và tình duyên.

Sau 20/11, 3 con giáp này tiền rơi trúng đầu, lộc lá sum suê, tha hồ tiêu xài - Ảnh 3
Cuối tháng 11 này, vận thế của người tuổi Ngọ vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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