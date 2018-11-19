3 nàng giáp vì ngây thơ dễ tin người mà bị lừa đau đớn cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 19/11/2018 05:30

Dù rằng có bị lừa nhiều lần rồi nhưng vì tính cách ngây thơ dễ tin người, 3 con giáp này vẫn khó có thể đổi thay để tự bảo vệ bản thân.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn thành thật, giỏi chịu đựng, lại hay tin lời ngọt ngào của người khác. Họ cũng có phản ứng khá chậm. Điểm đáng khen ở con giáp này chính là sự điềm tĩnh và thành thật. Dù rằng đây cũng là điểm yếu của họ nếu họ không quan sát kỹ hay nhanh nhạy trong phán đoán, suy nghĩ.

Vì là người trách nghiệm, giữ chữ tín nên họ luôn làm những gì đã hứa. Và khi đã nghe người khác hứa, họ cũng sẽ tin tưởng hết lòng, không chút nghi ngờ. Vì sự ngây thơ, dễ tin người này mà bao lần người tuổi Sửu bị lừa một cách đau đớn, cả tình lẫn tiền.

3 nàng giáp vì ngây thơ dễ tin người mà bị lừa đau đớn cả tình lẫn tiền - Ảnh 1
Vì sự ngây thơ, dễ tin người này mà bao lần người tuổi Sửu bị lừa một cách đau đớn, cả tình lẫn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn thiện lương, không bao giờ nghĩ xấu về người khác. Họ luôn nhìn vào điểm tốt của người khác, cũng rất dễ tin người. Đây là con giáp dịu dàng nhất, chu đáo, tinh tế và biết cảm thông. Nhưng cũng vì tính cách này mà họ dễ bị gạt lừa. Sẽ có lúc con giáp này bị lừa cũng vì sự yếu lòng. Và dù có bị lừa nhiều lần, tổn thương không ít, người tuổi Mão vẫn khó có thể thay đổi.

3 nàng giáp vì ngây thơ dễ tin người mà bị lừa đau đớn cả tình lẫn tiền - Ảnh 2
Dù có bị lừa nhiều lần, tổn thương không ít, người tuổi Mão vẫn khó có thể thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hiền lành, chính trực, dễ động lòng trước bất hạnh của người khác. Đây là con giáp nổi bật với tính cách dễ tin người. Dù là trong cuộc sống hay công việc, làm ăn, họ nhiều lần bị lừa gạt. Nội tâm họ đơn giản, lại rất trong sáng. Ngay cả khi cuộc sống khó khăn nhất, họ vẫn luôn đầy tích cực, lạc quan, khiến mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Vì vậy họ dễ tin người, cũng dễ bị tổn thương vì quá nghĩ tốt vì người khác.

3 nàng giáp vì ngây thơ dễ tin người mà bị lừa đau đớn cả tình lẫn tiền - Ảnh 3
Người tuổi Mùi hiền lành, chính trực, dễ động lòng trước bất hạnh của người khác - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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