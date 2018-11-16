3 con giáp có trái tim vàng, đầy bao dung độ lượng

Với tấm lòng thiện lương và đầy bao dung, con giáp này sẵn sàng thứ tha cho mọi lỗi sai của người khác, không để bụng chuyện gì.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, sống lý trí và không bao giờ cúi đầu chịu thua. Họ có khả năng nhìn thấu tâm can người khác, có tinh thần trách nhiệm cao. Không chỉ vậy, con giáp này còn có trái tim bao dung, chân thành, nhiệt tình với bạn bè và những người xung quanh. Họ không thích gây mâu thuẫn, luôn biết cách cư xử, không để bụng chuyện không đáng.

Người tuổi Thìn không thích gây mâu thuẫn, luôn biết cách cư xử, không để bụng chuyện không đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thẳng tính, chính trực, và rất thành thật. Họ ghét những gì giả dối, hay những kẻ nịnh bợ có mục đích. Họ cư xử khéo léo, biết trước sau, chân thành với mọi người bên cạnh. Người tuổi Tuất có trái tim ấm áp, không hề để bụng hay có những so đo đố kị, như vẫn tức giận với những điều không đúng. Nhưng chỉ cần chuyện đã được giải quyết, họ dễ dàng quên hết.

Người tuổi Tuất có trái tim ấm áp, không hề để bụng hay có những so đo đố kị, như vẫn tức giận với những điều không đúng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thành thật, ôn hòa và rất thiện lương. Có khi họ có hơi chậm chạp, không nhanh nhạy như người khác. Nhưng họ luôn trọng tình cảm, hay giúp đỡ người khác, và cũng dễ tin người. Người tuổi Sửu bao dung, có thể bỏ qua lỗi lầm của người khác. Con giáp này tin rằng tha thứ cho người khác cũng chính là tự bao dung với chính mình. Do đó, người tuổi Sửu không bao giờ để bụng chuyện không hay đã qua.

Người tuổi Sửu thành thật, ôn hòa và rất thiện lương - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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