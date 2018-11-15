3 nàng giáp có thể vì người đàn ông mình yêu mà sẵn sàng thay đổi bản thân

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn cố gắng và chăm chỉ. Họ luôn muốn mọi thứ hoàn hảo, không ngừng cải thiện bản thân, loại bỏ những nhược điểm, thói quen không tốt. Đây cũng là con giáp coi trọng tình cảm, sẵn sàng thay đổi bản thân vì tình yêu. Phụ nữ tuổi Thìn khi yêu không dễ đoán tâm lý, họ không dám chủ động khi yêu. Khi đã yêu rồi, họ luôn biết làm đẹp chính mình, cố gắng loại bỏ những điều chưa tốt ở bản thân để hoàn hảo hơn trong mắt đối phương.

Khi đã yêu rồi, phụ nữ tuổi Thìn luôn biết làm đẹp chính mình, cố gắng loại bỏ những điều chưa tốt ở bản thân để hoàn hảo hơn trong mắt đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý chung thủy trong tình yêu, có thể hy sinh mọi điều vì người yêu, thậm chí là thay đổi để xứng với đối phương hơn. Họ là những cô gái năng động, dám đam mê theo đuổi sự nghiệp và tiền bạc. Nhưng họ cũng có thể vì người đàn ông mình yêu mà từ bỏ hết thảy, lui về làm người vợ người mẹ trong nhà, giúp chồng thành công. Đây là con giáp dù có bề ngoài tích cực nhưng lại rất nhạy cảm, thiếu tự tin khi yêu, hay có cảm giác bất an. Vì vậy họ nghĩ nếu mình không đủ tốt, đối phương sẽ rời đi, nên càng phải cố gắng thay đổi.