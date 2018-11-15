3 nàng giáp có thể vì người đàn ông mình yêu mà sẵn sàng thay đổi bản thân

Tâm linh - Tử vi 15/11/2018 05:30

Những nàng giáp này có thể cố gắng thay đổi, hoàn thiện bản thân chỉ vì họ tôn trọng và yêu thương đối phương. Nhưng thay đổi để tốt hơn hoàn toàn khác với đổi thay để đánh mất chính mình…

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn cố gắng và chăm chỉ. Họ luôn muốn mọi thứ hoàn hảo, không ngừng cải thiện bản thân, loại bỏ những nhược điểm, thói quen không tốt. Đây cũng là con giáp coi trọng tình cảm, sẵn sàng thay đổi bản thân vì tình yêu. Phụ nữ tuổi Thìn khi yêu không dễ đoán tâm lý, họ không dám chủ động khi yêu. Khi đã yêu rồi, họ luôn biết làm đẹp chính mình, cố gắng loại bỏ những điều chưa tốt ở bản thân để hoàn hảo hơn trong mắt đối phương.

3 nàng giáp có thể vì người đàn ông mình yêu mà sẵn sàng thay đổi bản thân - Ảnh 1
Khi đã yêu rồi, phụ nữ tuổi Thìn luôn biết làm đẹp chính mình, cố gắng loại bỏ những điều chưa tốt ở bản thân để hoàn hảo hơn trong mắt đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý chung thủy trong tình yêu, có thể hy sinh mọi điều vì người yêu, thậm chí là thay đổi để xứng với đối phương hơn. Họ là những cô gái năng động, dám đam mê theo  đuổi sự nghiệp và tiền bạc. Nhưng họ cũng có thể vì người đàn ông mình yêu mà từ bỏ hết thảy, lui về làm người vợ người mẹ trong nhà, giúp chồng thành công. Đây là con giáp dù có bề ngoài tích cực nhưng lại rất nhạy cảm, thiếu tự tin khi yêu, hay có cảm giác bất an. Vì vậy họ nghĩ nếu mình không đủ tốt, đối phương sẽ rời đi, nên càng phải cố gắng thay đổi.

3 nàng giáp có thể vì người đàn ông mình yêu mà sẵn sàng thay đổi bản thân - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Tý chung thủy trong tình yêu, có thể hy sinh mọi điều vì người yêu, thậm chí là thay đổi để xứng với đối phương hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi thiện lương, thấu tình đạt lý, biết quan tâm chu đáo. Đây là con giáp chung thủy tuyệt đối khi yêu. Vì họ coi trọng tình yêu, nên sẽ hết lòng chăm chút, có khi còn đánh mất chính mình vì tình yêu. Phụ nữ tuổi Hợi luôn ghi lòng tạc dạ lời nói của nửa kia, từ đó mà thay đổi để hợp với những gì đối phương mong muốn. Và chính vì yêu mù quáng như thế, người tuổi Hợi dễ bị tổn thương trong tình yêu.

3 nàng giáp có thể vì người đàn ông mình yêu mà sẵn sàng thay đổi bản thân - Ảnh 3
Phụ nữ tuổi Hợi luôn ghi lòng tạc dạ lời nói của nửa kia, từ đó mà thay đổi để hợp với những gì đối phương mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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