Sau 17h ngày 16/12/2022: Thần Tài chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp thăng hạng giàu sang, tay trái hái vàng tay phải gom bạc, thành công rực rỡ

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Ngọ tính cách có phần hơi quá thẳng thắn, "chẳng sợ đất cũng chẳng sợ trời", không ngại chỉ ra những điểm sai trái của đối phương nên dễ làm mất lòng những người xung quanh, thậm chí bị tiểu nhân hãm hại nên công việc cũng bị ảnh hưởng không ít.

Tuy nhiên, con giáp này lúc nào cũng có Thần Tài trợ lực vì vậy mà sau 17h chiều ngày 16/12 này, tuổi Ngọ được cho là 1 trong những con giáp được ưu ái, quý nhân trợ giúp nhiều nhất.

Với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt trước mắt, nếu biết tận dụng, tuổi Ngọ sẽ dễ dàng nâng cao mức sống của bản thân, thậm chí là xây dựng cho mình và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc khiến nhiều người khác ngưỡng mộ. Vận may của tuổi Ngọ sẽ đạt đỉnh, nếu biết nắm bắt thì cơ hội giàu có, đổi đời nằm trong tầm tay, tuổi Ngọ không nên bỏ lỡ.

Tuổi Sửu

Vận trình sau 17h chiều ngày 16/12 của người tuổi Sửu khá hanh thông, ví như ánh Mặt Trời sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá, vạn sự đổi thay theo chiều hướng tích cực. Công việc có bước tiến triển lớn, một khi đã dốc toàn tâm lực ắt sẽ “bội thu”.

Tuổi Sửu có thể mạnh dạn tiến hành những dự định đã ấp ủ từ bấy lâu, tỷ lệ thành công khá cao. Kể cả khi chưa thu được kết quả mỹ mãn, bạn cũng có dư kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế.

Tuy nhiên bản mệnh cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Tài lộc khởi sắc mạnh, đầu tư thu lãi lớn, Thứ Tài dồi dào, cuối tháng đón không ít tin vui tiền bạc. Tuy nhiên, trong tháng có điềm báo phá tài, có tiền nên quản lý chặt kẻo tiền vào túi rồi lại ra ngay tức thì.

Phương diện sức khỏe tốt, chú ý đề phòng bị thương ở chân, tay là được. Tình cảm ổn định, không được giấu giếm hay lừa gạt đối phương kẻo sóng gió sẽ xảy ra.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi biết nhìn xa trông rộng. Mọi việc đều được tuổi Mùi tính toán kỹ và nằm trong tầm kiểm soát.

Dù gặp hung tinh chiếu mệnh, nhiều khó khăn ập đến, tuổi Mùi vẫn có thể hoàn thành tốt công việc. Chuyện tình duyên của tuổi Mùi cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Trong công việc, tuổi Mùi là người cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, chu toàn. Nhờ bản tính cầu tiến, tuổi Mùi có thể đạt được những bước phát triển lớn trong sự nghiệp.

Sau 17h chiều ngày 16/12, tuổi Mùi nắm cơ hội mới. Hãy sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, làm tốt nhất có thể. Đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Mùi hết sức.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.