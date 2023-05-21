Sau 15 giờ 4 phút chiều ngày 22 tháng 5: Mão tiền bạc kiếm bộn không mấy khó khăn, Thìn rủng rỉnh tiền bạc nhiều người ngưỡng mộ

Tuổi Mão sẽ đạt được những gì mình mong muốn khi được Tam Hợp Thái Tuế trợ mệnh. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thành công nhờ quý nhân nâng đỡ. Cứ đà này thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm trước mắt mà không có gì phải vướng bận.

Ở phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh sẽ mang tới cho Mão nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, đặc biệt là với người độc thân. Bạn nên cố gắng nắm bắt thời cơ nhân duyên vượng, nếu có người ưng ý thì chủ động theo đuổi. Chỉ bạn mới biết được ai là người thực sự phù hợp với mình chứ đừng nghe theo lời người khác.

Chuyện làm ăn trong ngày cũng khá thuận lợi, tiền bạc kiếm được không mấy khó khăn, khách hàng ra vào nườm nượp, lúc này có thể tính tới chuyện mở rộng quy mô kinh doanh được rồi. Một số người chuẩn bị hàng Tết cũng khá trôi chảy, lợi nhuận tăng vọt.

Tử vi tuổi Thìn

Tử vi hôm 22/5 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận trình tổng thể sa sút, thiếu dũng khí, chần chừ trong mọi việc.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay của bạn ở mức trung bình, chơi trò yêu thầm khó có kết quả.

Vận trình tình duyên hôm nay của bạn ở mức trung bình, chơi trò yêu thầm khó có kết quả - Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Vận trình công việc hôm 22/5 ở mức trung bình, luôn viện lý do cho bản thân.

Tài lộc: Tài lộc hôm 22/5 ở mức trung bình, tiền bạc rủng rỉnh.

Sức khỏe: Sức khỏe hao hụt, cẩn thận bị tê cóng tay chân.

Tử vi tuổi Thân

Tử vi hôm 22/5 của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra không hề dễ dàng. Có vẻ như tiến độ công việc mà người tuổi này đang thực hiện thì gặp trở ngại, vì sắp đến lúc gặt hái thành quả thì lại bị kẻ tiểu nhân ngáng chân giữa đường. Song, may mắn là được cấp trên giúp đỡ nên bản mệnh có thể giải quyết một cách ổn thỏa.

May mắn là được cấp trên giúp đỡ nên bản mệnh có thể giải quyết một cách ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Con giáp này dường như không mấy mặn mà với việc kiếm tiền, chỉ cần đủ ăn đủ tiêu là được. Hơn thế, bạn còn biết cách dành dụm với mong muốn có được nguồn tích lũy vững vàng trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên sa sút. Chuyện tình yêu chẳng thể nói trước điều này, không phải mình cứ hết lòng với người ta thì sẽ được đền đáp lại. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên thay vì cưỡng cầu, gượng gạo.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.