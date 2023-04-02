Sau 12h trưa nay (2/4/2023): Thần Tài điểm sổ, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tài lộc rộng mở, khổ tận cam lai

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 03:05

Tử vi có nói, sau 12h trưa nay (2/4/2023), sự nghiệp của 3 con giáp khá nhiều may mắn nhờ có cát tinh phù hộ , rất có thể sẽ được thăng chức.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp trong của tuổi Dậu khá nhiều may mắn nhờ có cát tinh phù hộ sau 12h trưa nay (2/4/2023). Bạn sẽ gặp nhiều cơ hội phát triển, rất có thể sẽ được thăng chức. Song bạn cũng nên cẩn trọng hiểm họa thị phi từ đồng nghiệp.

Đường tài lộc khá vượng, nếu biết cách đầu tư, tuổi Dậu sẽ thu được nguồn lợi nhuận khá cao. Nên chú ý các điều khoản khi ký hợp đồng, và cũng nên cẩn trọng khi cho người khác vay tiền. Chuyện tình cảm của tuổi Dậu ổn định. Nếu có ý định kết hôn thì thời gian này sẽ rất thuận.

Sau 12h trưa nay (2/4/2023): Thần Tài điểm sổ, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tài lộc rộng mở, khổ tận cam lai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp có lá số tử vi khá thuận lợi sau 12h trưa nay (2/4/2023). Công việc, sức khỏe, con cái đều tốt. Đối với người làm ăn lương thiện sẽ gặp may vì sẽ có quý nhân phù trợ trong thời gian này. Bạn sẽ làm ăn phát đạt nếu bạn làm thật ăn thật. Còn nếu làm ăn gian lận thì bạn sẽ mất cả vốn lẫn lời.

Người đang yêu nên giữ gìn, vun đắp tình cảm, vì tình cảm luôn được bạn nắm bắt một cách tốt nhất. Để hưởng được những điều may mắn trong thời gian này, người tuổi Tý nên siêng năng hành thiện tích đức. Đường tình duyên của tuổi Tý khá thuận lợi để kết hôn và sinh con.

Sau 12h trưa nay (2/4/2023): Thần Tài điểm sổ, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tài lộc rộng mở, khổ tận cam lai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp, nhân duyên và tình cảm tốt đều tốt sau 12h trưa nay (2/4/2023). Đây sẽ là thời gian thuận lợi cho người tuổi Tỵ, công việc được nhiều người giúp đỡ. Nếu muốn ra làm riêng nên dứt khoát, tránh phụ thuộc vào người khác.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ cũng nên kiềm chế bản thân, tránh nóng vội trong công việc và xử sự mà tạo nên bất lợi, tổn thất trong công việc hay cuộc sống. Với những người chưa có gia đình thì cơ hội trong thời gian này sẽ gặp được ý trung nhân. Nhưng nếu đang yêu thì không tránh được cãi cọ.

Sau 12h trưa nay (2/4/2023): Thần Tài điểm sổ, 3 con giáp LẮM PHÚC NHIỀU PHẦN, tài lộc rộng mở, khổ tận cam lai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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